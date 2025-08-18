NIJERIYA
2 minti karatu
Ana ci gaba da neman fiye da mutum 40 da suka ɓace bayan kifewar kwale-kwale a Sokoto da ke Nijeriya
Rahotanni sun bayyana cewa waɗanda lamarin ya rutsa da su na kan hanyarsu ta zuwa kasuwar Goronyo ta mako-mako, yayin da kwale-kwalen ɗauke da fasinjoji da kayayyaki ya kife.
Ana ci gaba da neman fiye da mutum 40 da suka ɓace bayan kifewar kwale-kwale a Sokoto da ke Nijeriya
Fiye da mutane 40 sun bace bayan kifewar jirgin ruwa a jihar Sokoto na Nijeriya. / Facebook/NEMA
18 Agusta 2025

Fiye da mutane 40 ne suka ɓace bayan wani kwale-kwale ɗauke da fasinjoji aƙalla 50 ya kife a Jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Nijeriya, kamar yadda Hukumar Ba da Agajin Gaggawa ta Ƙasa (NEMA) ta bayyana.

"An ceto kusan mutane 10, yayin da fiye da fasinjoji 40 suka ɓace," a cewar wata sanarwar da NEMA ta fitar a ranar Lahadi.

Rahotanni sun bayyana cewa waɗanda lamarin ya rutsa da su na kan hanyarsu ta zuwa kasuwar Goronyo ta mako-mako, yayin da kwale-kwalen ɗauke da fasinjoji da kayayyaki ya kife.

Darakta Janar na Hukumar NEMA, Zubaida Umar, ta ce cikin gaggawa hukumar ta ƙaddamar da bincike bayan samun rahoton faruwar lamarin.

Ƙoƙarin ceto

Za ku so karanta wadannan

Ofishin hukumar NEMA da ke jihar Sokoto tare da haɗin gwiwar hukumomin yankin da kuma jami’an bayar da agajin gaggawa, sun tsananta bincike don ceto fasinjojin da suka ɓata.

"Hukumar NEMA na ƙara tabbatar wa jama'a kuɗirinta na ceton rayuka, da samar da sabbin bayanai kan lokaci da kuma samar da duk wani tallafin da ya dace ga iyalan wadanda abin ya shafa," in ji Sanarwar.

A yawan samun haɗura masu alaƙa da kifewar kwale-kwale akai-akai a Nijeriya, yayin da hanya sufurin ruwa ya kasance wanda ake amfani a matsayin hanyar zirga-zirga ta yau da kullun, musamman a yankunan karkara masu ruwa.

A watan Nuwamban bara mutane da dama ne suka mutu a lokacin da wani kwale-kwalen da ke ɗauke da fasinjoji kusan 200 ya kife a mashigin Dambo-Ebuchi na kogin Niger da ke yankin arewa ta tsakiyar jihar Neja.

Mahukunta a Nijeriya dai na yawan ɗora alhakin kifewar kwale-kwalen kan lodi fiye da ƙima da rashin kulawa da rashin kyawun yanayi da kuma rashin ɗaukar matakan kariya.

Rumbun Labarai
'Yan sanda a Nijeriya sun tabbatar da mutuwar mutum 17 a Benue
Kare Falasɗinu kare ɗan'adam da adalci da zaman lafiya ne — Erdogan
Hana sanya ɗankwali na tauye haƙƙoƙin mata a duniya: in ji Sumeyye Erdogan Bayraktar
Ƙungiyar Miyetti Allah ta buƙaci Shugaban Ƙasa ya ba da umarnin kare makiyaya a Nijeriya
Ministocin ƙasashen yankin Tafkin Chadi sun ƙaddamar da rigakafin cutar shan-inna na haɗin-gwiwa
Kotu ta ɗora alhakin mutuwar ɗan wasa kan Nasarawa United da NFF
Shugaban Nijar Abdourahmane Tiani ya naɗa sabbin ministoci
Matar Shugaban Turkiyya da jami'an MDD sun tattauna kan kare yara a duniya da kuma Gaza
An kashe mutane da dama yayin da RSF ta yi luguden wuta a Al Fasher ta Sudan
Klopp ya amince ya tattauna don kama aiki a Real Madrid
Nijeriya ta ƙulla yarjejeniyar ma'adinai da Afirka ta Kudu
Filin Jirgin Sama na Istanbul ya zama na farko da ya ƙaddamar da titin jirgi guda uku a Turai
Rundunar 'Yan Sandan Nijeriya za ta hukunta jami'an da aka yi wa bidiyo ‘yan China na raba musu kuɗi
Abu biyar da ministocin harkokin wajen Nijeriya da Nijar suka tattauna a kai
Kasuwancin duniya ya faɗa matsala saboda rikicin Amurka da China, ana iya shiga mummunan yanayi: WTO
Yi somin-taɓin a TRT Global. Bari mu ji ra'ayoyinku!
Contact us