NIJERIYA
Amurka ta ɗaure wani mai sarauta a yankin Yarabawa na Nijeriya kan zambar $4.2M na tallafin Covid-19
A watan Afrilu ne Joseph Oloyede ya amsa laifinsa na tuhumar da ake masa cewa ya karbi kuɗaɗe na shirin tallafi ga ƙananan 'yan kasuwa a lokacin annobar cutar covid-19.
27 Agusta 2025

An yanke wa wani sarki daga yankin Yarabawa a Nijeriya hukuncin zaman gidan yari na shekaru hudu a Amurka saboda jagorantar wata maƙarƙashiya don amfana da shirye-shiryen rancen gaggawa na annobar cutar COVID-19 da aka samar domin taimakon masu ƙananan kasuwanci.

Joseph Oloyede, mai shekaru 62, ya amsa laifinsa a watan Afrilu kan tuhume-tuhume uku da suka hada da hada baki don aikata zamba ta hanyar sadarwa da kuma yin mu'amala da kudaden da aka samo ta haramtacciyar hanya.

A ranar Talata, wani Alkalin Kotun Gunduma ta Amurka ya yanke masa hukuncin zaman gidan yari na watanni 56, kamar yadda Ofishin Lauyan Gwamnatin Amurka na Gundumar Arewa ta Ohio ya bayyana a wata sanarwa.

Oloyede yana da shaidar zama ɗan ƙasashe biyu, Nijeriya da Amurka, kuma yana zaune a Medina, Ohio. Haka kuma, yana rike da mukamin sarki na gargajiya a garin Ipetumodu da ke jihar Osun a Nijeriya.

Ba da gida

“Haka kuma, ya rasa gidansa da ke Medina a Foote Road, wanda ya saya da kudaden da ya samu daga wannan zamba,” in ji sanarwar.

Za ku so karanta wadannan

An kuma umarce shi da ya biya dala miliyan 4.4 a matsayin diyya.

An aikata laifukan ne daga kusan watan Afrilu 2020 zuwa Fabrairun 2022.

Oloyede da abokin hadin gwiwarsa sun yi zargin gabatar da takardun bogi don neman rancen da aka samar ta hanyar wani shiri da aka tsara domin taimakon ƙananan kamfanoni da suka fuskanci matsalolin kudi yayin annobar.

Sun yi amfani da bayanai na karya don samun miliyoyin daloli daga wannan shirin.

Oloyede ya yi amfani da kudaden da ya samu daga rancen wajen siyan fili da gina gida, da kuma sayen mota mai tsada.

