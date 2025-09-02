NIJERIYA
2 minti karatu
Ban yi kuskure ba wajen ɗaukar Shettima a matsayin mataimakina, in ji Tinubu
A shekarar 2023 ne aka zaɓi Bola Ahmed Tinubu da Kashim Shettima a matsayin shugaba da mataimakin shugaban ƙasar Nijeriya, sai da an yi ta raɗe-raɗin cewa Tinubu zai ajiye Shettima a zaɓen 2027.
Ban yi kuskure ba wajen ɗaukar Shettima a matsayin mataimakina, in ji Tinubu
Saƙon taya murnar na Shugaba Tinubu na zuwa ne watanni kaɗan bayan an yi raɗe-raɗin cewa ba zai yi takarar shugabancin na 2027 da Shettima ba. / Nigeria Presidency
2 Satumba 2025

Shugaban Nijeriya Bola Tinubu ya yaba wa Mataimakin Shugaban ƙasa Kashim Shettima a wani saƙo na bikin cikarsa shekara 59 da haihuwa, inda ya  bayyana shi matsayin “abokin aiki” mai aminci  wanda mutum zai iya yarda da shi a ƙoƙarin gina ƙasa mai wadata.

Ya ce sadaukarwar da Shettima yake yi wajen ganin an samu ci-gaba a Nijeriya ta tabbatar masa cewa bai yi kuskure ba wajen ɗaukarsa a matsayin mataimakinsa.

Wannan na cikin wata sanarwa da shugaban ƙasar ya fitar kuma kakakinsa, Bayo Onanuga, ya wallafa a shafinsa na X.

“A yau, 2 ga watan Satumba shekarar 2025, ta ba ni wata damar taya ka murna, ɗan’uwana abokin aikina kuma mataimakin shugaban ƙasa yayin da ranar haihuwarka ta zagayo,” in ji saƙon na Tinubu.

Ya yaba da jarumta da juriyar Shettima tun lokacin da ya haɗa kai da shi a kan hanyar sake wa ƙasar fasali.

“Tun da muka fara wannan tafiya, wadda hangen nesa na gina ƙasa mai wadata ya haɗa mu, jarumtarka da sanin ya kamata, da jajircewa da azama da yarda da girman Nijeriya bai taɓa kasancewa cikin shakka ba.

Za ku so karanta wadannan

“Ka yi wa mutanen Borno, Jiharka ta asali, hidima da kyau a matsayin gwamna na shekara takwas kuma daga bisani ka yi Sanata mai wakiltar Borno ta Tsakiya a majalisar dattawa.

“A muƙaman biyu, ka nuna cewa shugabanci hidima ne, ba gata ba ne, duk da ƙalubale mai yawa,” a cewar shugaban.

“Duk da haka, hidimarka ga Nijeriya, wanda sha’awarka ga dimokraɗiyya gwamnati mai aiki da cigaban tattalin arziki, sun futo sosai” in ji shugaba Tinubu.

Shugaban ya kuma bayyana godiyarsa ga goyon bayan Shettima da yake samu tare da yin aiki da shi a gwamnati.

“Sadaukarwar da kake yi tana ƙara tabbatar mini cewa ban yi kuskure ba wajen ɗaukarka a matsayin mataimakina,” a cewar Shugaba Tinubu.

Rumbun Labarai
'Yan sanda a Nijeriya sun tabbatar da mutuwar mutum 17 a Benue
Kare Falasɗinu kare ɗan'adam da adalci da zaman lafiya ne — Erdogan
Hana sanya ɗankwali na tauye haƙƙoƙin mata a duniya: in ji Sumeyye Erdogan Bayraktar
Ƙungiyar Miyetti Allah ta buƙaci Shugaban Ƙasa ya ba da umarnin kare makiyaya a Nijeriya
Ministocin ƙasashen yankin Tafkin Chadi sun ƙaddamar da rigakafin cutar shan-inna na haɗin-gwiwa
Kotu ta ɗora alhakin mutuwar ɗan wasa kan Nasarawa United da NFF
Shugaban Nijar Abdourahmane Tiani ya naɗa sabbin ministoci
Matar Shugaban Turkiyya da jami'an MDD sun tattauna kan kare yara a duniya da kuma Gaza
An kashe mutane da dama yayin da RSF ta yi luguden wuta a Al Fasher ta Sudan
Klopp ya amince ya tattauna don kama aiki a Real Madrid
Nijeriya ta ƙulla yarjejeniyar ma'adinai da Afirka ta Kudu
Filin Jirgin Sama na Istanbul ya zama na farko da ya ƙaddamar da titin jirgi guda uku a Turai
Rundunar 'Yan Sandan Nijeriya za ta hukunta jami'an da aka yi wa bidiyo ‘yan China na raba musu kuɗi
Abu biyar da ministocin harkokin wajen Nijeriya da Nijar suka tattauna a kai
Kasuwancin duniya ya faɗa matsala saboda rikicin Amurka da China, ana iya shiga mummunan yanayi: WTO
Yi somin-taɓin a TRT Global. Bari mu ji ra'ayoyinku!
Contact us