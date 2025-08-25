Shugaban Hukumar Leken Asiri ta Turkiyya (MIT), Ibrahim Kalin, ya gana da Haftar na Libya a Tashar Jiragen Ruwa ta Benghazi, kwana guda bayan jirgin ruwan sojan Turkiyya ya isa tashar.
A cewar Ma’aikatar Tsaron Turkiyya a ranar Litinin, tawagogin sojoji daga Turkiyya da Libya sun gudanar da taro a yayin ziyarar jirgin TCG Kinaliada a Tashar Jiragen Ruwa ta Benghazi.
Wata tawaga daga Ma’aikatar Tsaron Ƙasa ta Turkiyya, ƙarƙashin jagorancin Manjo Janar Ilkay Altindag, ta kai ziyara ga Haftar, mataimakin kwamandan Rundunar Sojan Ƙasa ta Libya, kamar yadda ma’aikatar ta bayyana a dandalin sada zumunta na NSosyal na Turkiyya.
Tattaunawar ta mayar da hankali kan yiwuwar haɗin gwiwa a ƙarƙashin manufar “Libya ɗaya, Rundunar Soji ɗaya.”
Jakadan Turkiyya a Libya, Guven Begec, da kuma ƙaramin jakadan Turkiyya a Benghazi, Serkan Kiramanlioglu, sun halarci taron.
Haftar ma ya kai ziyara ga jirgin TCG Kinaliada.
Shekaru da dama, ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya a Libya ya jagoranci ƙoƙarin haɗa sojojin ƙasar ta hanyar Kwamitin Sojan Haɗin Gwiwa na “5+5,” wanda ya ƙunshi jami’ai biyar daga yamma da biyar daga rundunar Haftar a gabas.
Majalisar Ɗinkin Duniya tana kuma shiga tsakani a wasu tattaunawa daban-daban da nufin gudanar da zaɓe don kawo ƙarshen rikicin siyasa tsakanin gwamnatoci biyu masu hamayya: ɗaya da Majalisar Wakilai ta naɗa a farkon 2022 kuma ke zaune a Benghazi ƙarƙashin jagorancin Osama Hammad, wanda ke iko da gabas da yawancin kudu, da kuma gwamnatin Dbeibah a Tripoli, wadda ke iko da yamma.
’Yan Libya na fatan cewa zaɓen da aka jinkirta tsawon lokaci zai kawo ƙarshen rabuwar kai da rikicin siyasa, tare da rufe babin lokacin wucin gadi da ya fara tun bayan kifar da Muammar Gaddafi a shekarar 2011.