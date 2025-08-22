NIJERIYA
1 minti karatu
Abdullahi Bashir Haske: EFCC na neman surukin Atiku Abubakar ruwa-a-jallo
Abdullahi Bashir Haske ɗan kasuwa ne a man fetur na Nijeriya, kuma suruki ga tsohon mataimakin shugaban ƙasar, Atiku Abubakar.
Abdullahi Bashir Haske: EFCC na neman surukin Atiku Abubakar ruwa-a-jallo
Bashir Haske / EFCC
14 awanni baya

Hukumar EFCC mai yaƙi da masu yi wa tattalin arzikin Nijeriya ta’annati ta yi shelar neman Abdullahi Bashir Haske, surukin tsohon mataimakin shugaban ƙasar Atiku Abubakar, ruwa-a-jallo.

Wata sanarwar da EFCC ta wallafa a shafukanta na sada zumunta ranar Alhamis da maraice ta ce hukumar tana neman mutumin ne bisa zargin halatta kuɗin haram da haɗa baki domin aikata laifuka.

Sanarwar da shugaban fannin hulɗa da jama’a na hukumar, Dele Oyewale, ya sanya wa hannu, ta ce Abdullahi Bashir Haske mai shekara 38, an san shi ne da zama a gida mai lamba ta 6 a kan titin Mosley a unguwar Ikoyi da ke birnin Legas.

Za ku so karanta wadannan

Abdullahi Bashir Haske dai ɗan kasuwa ne da ke fannin man fetur a Nijeriya, kuma suruki ne ga tsohon mataimakin shugaban ƙasar, Atiku Abubakar.

Kawo yanzu dai ba a ji komai daga ɗan kasuwar da hukumar take nema ba.

Rumbun Labarai
'Yan sanda a Nijeriya sun tabbatar da mutuwar mutum 17 a Benue
Kare Falasɗinu kare ɗan'adam da adalci da zaman lafiya ne — Erdogan
Hana sanya ɗankwali na tauye haƙƙoƙin mata a duniya: in ji Sumeyye Erdogan Bayraktar
Ƙungiyar Miyetti Allah ta buƙaci Shugaban Ƙasa ya ba da umarnin kare makiyaya a Nijeriya
Ministocin ƙasashen yankin Tafkin Chadi sun ƙaddamar da rigakafin cutar shan-inna na haɗin-gwiwa
Kotu ta ɗora alhakin mutuwar ɗan wasa kan Nasarawa United da NFF
Shugaban Nijar Abdourahmane Tiani ya naɗa sabbin ministoci
Matar Shugaban Turkiyya da jami'an MDD sun tattauna kan kare yara a duniya da kuma Gaza
An kashe mutane da dama yayin da RSF ta yi luguden wuta a Al Fasher ta Sudan
Klopp ya amince ya tattauna don kama aiki a Real Madrid
Nijeriya ta ƙulla yarjejeniyar ma'adinai da Afirka ta Kudu
Filin Jirgin Sama na Istanbul ya zama na farko da ya ƙaddamar da titin jirgi guda uku a Turai
Rundunar 'Yan Sandan Nijeriya za ta hukunta jami'an da aka yi wa bidiyo ‘yan China na raba musu kuɗi
Abu biyar da ministocin harkokin wajen Nijeriya da Nijar suka tattauna a kai
Kasuwancin duniya ya faɗa matsala saboda rikicin Amurka da China, ana iya shiga mummunan yanayi: WTO
Yi somin-taɓin a TRT Global. Bari mu ji ra'ayoyinku!
Contact us