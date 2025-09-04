TURKIYYA
2 minti karatu
Turkiyya ba za ta taɓa yin shiru game da zaluncin Netanyahu kan Falasɗinawa ba: Erdogan
"Duk da rashin adalci da zalunci da ake yi a yankinmu, ba za mu taɓa yanke ƙauna ba," a cewar shugaban Turkiyya.
Turkiyya ba za ta taɓa yin shiru game da zaluncin Netanyahu kan Falasɗinawa ba: Erdogan
Shugaban Turkiyya Recep Tayyip Erdogan / AA
4 Satumba 2025

Shugaban ƙasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya jaddada cewa ƙasarsa ba za ta taɓa zuba ido tana kallo ana cutar da Falasɗinawa da hare-haren Isra'ila ba, inda ya caccaki Firaminista Benjamin Netanyahu.

"Ba za mu ci gaba da yin shiru tare da zuba ido game da irin wahalhalun da Netanyahu ya yake jefa Falasɗiawa a ciki ba," in ji Erdogan a ranar Laraba, yayin da yake jawabi a makon buɗe taron Maudili a Ankara.

Shugaban ya ƙara da cewa damuwar Turkiyya ta wuce iyakokinta, yana mai jaddada haɗin kai domin ceto ƙasashen Musulmai da ke fama da tashe-tashen hankula.

"Rabin zuciyarmu yana nan; sauran rabin kuma yana Gaza da Falasɗinu da Yemen da Sudan da kuma Afghanistan, inda al’ummar Musulmai suke jin raɗaɗin rauni da kuma jinin da ake zubarwa,’’ in ji shi shugaban.

Da yake jaddada muhimmacin haɗin kai, Erdogan ya bayyana cewa: "Muna ɗaukar dukkan Musulmai a matsayin tubalin gini iri ɗaya, wato sassan jiki ɗaya."

Duk da tashe-tashen hankula a yankin, shugaban ya buƙaci jajircewa da kuma tsayin-daka kan gaskiya.

Za ku so karanta wadannan

"Ba mu yanke ƙauna ba, kuma ba za mu taɓa yanke ƙauna ba. Duk da rashin adalci da kuma zalunci a yankinmu, ba za mu taɓa yin ƙasa a gwiwa ba," in ji shi.

Isra'ila ta ƙaddamar da ƙazamin farmaki na soji a Gaza, inda ta kashe Falasɗinawa fiye da 63,700 tun daga ƙarshen shekarar 2023.

Hare-haren da sojojin suka kai sun lalata yankin wanda ke cikin yanayin tsananin yunwa da Isra'ila ta haddasa.

A ranar 8 ga watan Agusta, majalisar ministocin tsaron Isra'ila ta amince da wani shiri na Firaministan ƙasar Benjamin Netanyahu kan sake mamaye Gaza, wanda zai fara da Birnin Gaza a hankali.

A watan Nuwamban da ya gabata ne kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ta bayar da sammacin kama Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu da tsohon ministan tsaronsa Yoav Gallant bisa laifukan yaki da cin zarafin bil'adama a Gaza.

Har ila yau Isra'ila na fuskantar shari'ar kisan kiyashi a kotun ƙasa da ƙasa kan yaƙin da take yi a yankin.

Rumbun Labarai
'Yan sanda a Nijeriya sun tabbatar da mutuwar mutum 17 a Benue
Kare Falasɗinu kare ɗan'adam da adalci da zaman lafiya ne — Erdogan
Hana sanya ɗankwali na tauye haƙƙoƙin mata a duniya: in ji Sumeyye Erdogan Bayraktar
Ƙungiyar Miyetti Allah ta buƙaci Shugaban Ƙasa ya ba da umarnin kare makiyaya a Nijeriya
Ministocin ƙasashen yankin Tafkin Chadi sun ƙaddamar da rigakafin cutar shan-inna na haɗin-gwiwa
Kotu ta ɗora alhakin mutuwar ɗan wasa kan Nasarawa United da NFF
Shugaban Nijar Abdourahmane Tiani ya naɗa sabbin ministoci
Matar Shugaban Turkiyya da jami'an MDD sun tattauna kan kare yara a duniya da kuma Gaza
An kashe mutane da dama yayin da RSF ta yi luguden wuta a Al Fasher ta Sudan
Klopp ya amince ya tattauna don kama aiki a Real Madrid
Nijeriya ta ƙulla yarjejeniyar ma'adinai da Afirka ta Kudu
Filin Jirgin Sama na Istanbul ya zama na farko da ya ƙaddamar da titin jirgi guda uku a Turai
Rundunar 'Yan Sandan Nijeriya za ta hukunta jami'an da aka yi wa bidiyo ‘yan China na raba musu kuɗi
Abu biyar da ministocin harkokin wajen Nijeriya da Nijar suka tattauna a kai
Kasuwancin duniya ya faɗa matsala saboda rikicin Amurka da China, ana iya shiga mummunan yanayi: WTO
Yi somin-taɓin a TRT Global. Bari mu ji ra'ayoyinku!
Contact us