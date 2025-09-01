WASANNI
1 minti karatu
Leverkusen ta sallami kocinta Erik Ten Hag bayan jagorantar wasa uku kacal
Leverkusen ta sallami kocinta Erik Ten Hag bayan jagorantar wasa biyu kacal a kakar Bundesliga ta bana, da ƙarin wasa guda kafin nan.
Leverkusen ta sallami kocinta Erik Ten Hag bayan jagorantar wasa uku kacal
A kakar Bundesliga ta bana, Ten Hag ya jagoranci buga wasanni biyu ne kawai, inda aka doke su a na farko, sannan suka yi canjaras a na biyu. / AP
1 Satumba 2025

Bayer Leverkusen ta Jamus ta kori sabon kocinta Erik ten Hag sakamakon rashin nuna tagomashi a aikinsa.

Leverkusen ta sanar a hukumance cewa ta sallami Erik Ten Hag bayan wani mataki da shugabancinnin ƙungiyar suka zartar ranar Alhamis da ta gabata.

Ten Hag wanda ɗan asalin Netherlands ne ya samu wannan labari a sirrance yayin wani taro da shi a safiyar Litinin.

Tsohon kocin Manchester United da Ajax, Ten Hag ya je Leverkusen ne a Mayun da ya gabata, kuma ya jagorance su buga jimillar wasanni uku kacal tun bayan zuwansa.

A kakar Bundesliga ta bana, kocin ya jagoranci buga wasanni biyu ne kawai, inda aka doke su a na farko, sannan suka yi canjaras a na biyu.

Za ku so karanta wadannan

Sabon koci

Majiyoyi daga kulob ɗin na Jamus na cewa matakin korar Erik Ten Hag na zuwa ne bayan jami’an Bayer Leverkusen sun yi bitar ƙwazon kulob ɗin tun zuwan kocin.

A yanzu dai Leverkusen za ta mayar da hankali wajen neman wanda zai ja ragamar ƙungiyar yayin da gasar Bundesliga ta fara ɗaukar saiti.

Za a jira ganin wanda zai yi riƙon-ƙwarya kafin zuwan sabon koci a wasannin da ke zuwa.

Rumbun Labarai
'Yan sanda a Nijeriya sun tabbatar da mutuwar mutum 17 a Benue
Kare Falasɗinu kare ɗan'adam da adalci da zaman lafiya ne — Erdogan
Hana sanya ɗankwali na tauye haƙƙoƙin mata a duniya: in ji Sumeyye Erdogan Bayraktar
Ƙungiyar Miyetti Allah ta buƙaci Shugaban Ƙasa ya ba da umarnin kare makiyaya a Nijeriya
Ministocin ƙasashen yankin Tafkin Chadi sun ƙaddamar da rigakafin cutar shan-inna na haɗin-gwiwa
Kotu ta ɗora alhakin mutuwar ɗan wasa kan Nasarawa United da NFF
Shugaban Nijar Abdourahmane Tiani ya naɗa sabbin ministoci
Matar Shugaban Turkiyya da jami'an MDD sun tattauna kan kare yara a duniya da kuma Gaza
An kashe mutane da dama yayin da RSF ta yi luguden wuta a Al Fasher ta Sudan
Klopp ya amince ya tattauna don kama aiki a Real Madrid
Nijeriya ta ƙulla yarjejeniyar ma'adinai da Afirka ta Kudu
Filin Jirgin Sama na Istanbul ya zama na farko da ya ƙaddamar da titin jirgi guda uku a Turai
Rundunar 'Yan Sandan Nijeriya za ta hukunta jami'an da aka yi wa bidiyo ‘yan China na raba musu kuɗi
Abu biyar da ministocin harkokin wajen Nijeriya da Nijar suka tattauna a kai
Kasuwancin duniya ya faɗa matsala saboda rikicin Amurka da China, ana iya shiga mummunan yanayi: WTO
Yi somin-taɓin a TRT Global. Bari mu ji ra'ayoyinku!
Contact us