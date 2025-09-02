SIYASA
2 minti karatu
Gertrude Torkornoo: Shugaba Mahama ya kori Alƙaliyar Alƙalan Ghana daga aiki
Shugaban ya sauke alƙaliyar ne bayan an same ta da laifin yin amfani da matsayinta wajen aikata ba daidai ba.
Gertrude Torkornoo: Shugaba Mahama ya kori Alƙaliyar Alƙalan Ghana daga aiki
A shekarar 2023 ne Gertrude Torkornoo ta sha rantsuwar kama aiki a matsayar alƙaliyar alƙalan ƙasar / Ghana News Agency
2 Satumba 2025

Shugaban Ghana John Mahama ya sauke alƙaliyar alƙalan ƙasar Gertrude Araba Esaaba Sackey Torkornoo, daga muƙaminta nan-take.

Shugaban ya sauke alƙaliyar ne bayan an same ta da laifin yin amfani da matsayinta wajen aikata ba daidai ba.

Kamfanin dillancin labaran ƙasar ya ruwaito cewa Shugaba Mahama ya ɗauki matakin ne bayan ya dogara kan sashe na 146(9) na kundin tsarin mulkin ƙasar na shekarar 1992.

Wannan ya biyo bayan samun sakamakon binciken kwamitin da aka kafa a ƙarƙashin sashe na 146 (6) na kundin tsarin mulkin ƙasar domin bincike kan ƙorafin da wani ɗan ƙasar ta Ghana mai suna Mista Daniel Ofori ya shigar a kan alƙaliyar alƙalan.

Za ku so karanta wadannan

Wata sanarwa da Mista Felix Kwakye Ofosu, mai magana da yawun shugaban ƙasar kuma ministan sadarwar gwamnati ya sanya wa hannu a Accra, a babban birnin ƙasar  ta ce shugaban ƙasar ya ɗauki wannan matakin ne bayan kwamitin ya tabbtar da dalilin cire ta daga muƙaminta.

Ranar Litinin ne dai Shugaban ƙasar ya karɓi rahoton kwamitin da ya yi nazari kan ƙarar neman a kori alƙaliyar alƙalai Gertrude Araba Esaaba Sackey Torkornoo.

Maisharia Gabriel Scott Pwamang na kotun ƙolin ƙasar da ya jagoranci kwamitin ne ya gabatar da rahoton kwamitin ga shugaban ƙasar a fadar gwamnatin ƙasar da ke Accra.

 

Rumbun Labarai
'Yan sanda a Nijeriya sun tabbatar da mutuwar mutum 17 a Benue
Kare Falasɗinu kare ɗan'adam da adalci da zaman lafiya ne — Erdogan
Hana sanya ɗankwali na tauye haƙƙoƙin mata a duniya: in ji Sumeyye Erdogan Bayraktar
Ƙungiyar Miyetti Allah ta buƙaci Shugaban Ƙasa ya ba da umarnin kare makiyaya a Nijeriya
Ministocin ƙasashen yankin Tafkin Chadi sun ƙaddamar da rigakafin cutar shan-inna na haɗin-gwiwa
Kotu ta ɗora alhakin mutuwar ɗan wasa kan Nasarawa United da NFF
Shugaban Nijar Abdourahmane Tiani ya naɗa sabbin ministoci
Matar Shugaban Turkiyya da jami'an MDD sun tattauna kan kare yara a duniya da kuma Gaza
An kashe mutane da dama yayin da RSF ta yi luguden wuta a Al Fasher ta Sudan
Klopp ya amince ya tattauna don kama aiki a Real Madrid
Nijeriya ta ƙulla yarjejeniyar ma'adinai da Afirka ta Kudu
Filin Jirgin Sama na Istanbul ya zama na farko da ya ƙaddamar da titin jirgi guda uku a Turai
Rundunar 'Yan Sandan Nijeriya za ta hukunta jami'an da aka yi wa bidiyo ‘yan China na raba musu kuɗi
Abu biyar da ministocin harkokin wajen Nijeriya da Nijar suka tattauna a kai
Kasuwancin duniya ya faɗa matsala saboda rikicin Amurka da China, ana iya shiga mummunan yanayi: WTO
Yi somin-taɓin a TRT Global. Bari mu ji ra'ayoyinku!
Contact us