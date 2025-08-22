Harambee Stars, ilipata goli katika dakika ya 48 wakiwa na imani ya kufuzu kwa nusu fainali katika michuano ya bara kwa mara ya kwanza ndani ya kipindi cha miaka 38.

Lakini Madagascar ikasawazisha katika dakika ya 69 kupitia penati na kufanya matokeo kuwa 1-1. Mechi hiyo ilichezwa kwa dakika 120, ambapo matokeo yalikuwa hiyo hiyo sare.

Baadaye wakalazimika kupiga penati kutafuta mshindi atakayefuzu nusu fainali. Madagascar ilipata ushindi wa penati 4-3 za Kenya.