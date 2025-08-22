Goli la Oussama Lamlaoui la dakika ya 65 liliwanyamazisha mashabiki wa Tanzania waliokuwa wamejaa katika uwanja huo wa nyumbani.

Tanzania, waliingia kwenye hatua hii wakiwa na matumaini juu kutokana na kupita hatua ya makundi wakiwa hawajafungwa hata mechi moja, na licha ya juhudi za Clement Mzize na Feisal Salum (Fei Toto), golikipa wa Morocco El Mehdi Al Harrar alifanikiwa kulinda lako vyema.

Jitihada za Tanzania