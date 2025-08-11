Tetemeko la ardhi lenye ukubwa wa 6.1 kwa kipimo cha Richter lilitokea Sindirgi, magharibi mwa Uturuki, siku ya Jumapili, kama ilivyoripotiwa na shirika la usimamizi wa maafa la Türkiye (AFAD).

Tetemeko hilo lilihisiwa katika miji kadhaa ya magharibi mwa nchi hiyo, ikiwemo Istanbul na eneo maarufu la watalii la Izmir. Hakuna vifo vilivyoripotiwa.

Takriban majengo 10 yalianguka huko Sindirgi, kitovu cha tetemeko hilo, yakiwemo jengo la ghorofa tatu katikati ya mji, kama alivyotangaza Meya Serkan Sak kupitia vyombo vya habari vya ndani vya Türkiye.

"Watu sita waliishi katika jengo hili la ghorofa tatu. Wanne wameokolewa kutoka kwenye kifusi," alisema, akiongeza kuwa juhudi za kuwaokoa wawili waliobaki zinaendelea.

"Majengo na misikiti imeharibiwa, lakini hatujapokea ripoti za kupoteza maisha," aliongeza.