Waziri wa Mambo ya Nje wa Misri, Badr Abdelatty, alitangaza Jumamosi makubaliano na Uturukikuhusu njia za kushughulikia migogoro inayoendelea kuathiri eneo hilo, kufuatia mkutano wake na Waziri wa Mambo ya Nje wa Uturuki, Hakan Fidan, huko El Alamein, Misri.

Katika mkutano wa pamoja na waandishi wa habari, Abdelatty alielezea hatua ya sasa ya uhusiano kati ya Misri na Uturuki kama “wakati muhimu wa mwelekeo wa kimkakati.”

Mawaziri hao walithibitisha “ahadi yao ya kuunganisha juhudi na kutumia njia zote zinazopatikana kukabiliana na mpango wa uvamizi wa Israeli na athari zake,” alisema rasmi huyo.

Mkutano wa dharura wa OIC

Fidan alisema kuwa Uturuki itaitisha mkutano wa dharura wa Shirika la Ushirikiano wa Kiislamu (OIC) ili kujadili mpango wa Israeli wa kukalia Gaza kikamilifu.