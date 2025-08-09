Waziri wa Mambo ya Nje wa Misri, Badr Abdelatty, alitangaza Jumamosi makubaliano na Uturukikuhusu njia za kushughulikia migogoro inayoendelea kuathiri eneo hilo, kufuatia mkutano wake na Waziri wa Mambo ya Nje wa Uturuki, Hakan Fidan, huko El Alamein, Misri.
Katika mkutano wa pamoja na waandishi wa habari, Abdelatty alielezea hatua ya sasa ya uhusiano kati ya Misri na Uturuki kama “wakati muhimu wa mwelekeo wa kimkakati.”
Mawaziri hao walithibitisha “ahadi yao ya kuunganisha juhudi na kutumia njia zote zinazopatikana kukabiliana na mpango wa uvamizi wa Israeli na athari zake,” alisema rasmi huyo.
Mkutano wa dharura wa OIC
Fidan alisema kuwa Uturuki itaitisha mkutano wa dharura wa Shirika la Ushirikiano wa Kiislamu (OIC) ili kujadili mpango wa Israeli wa kukalia Gaza kikamilifu.
(Kuhusu mpango wa Gaza wa Israeli) Kama Mwenyekiti wa Baraza la Mawaziri wa Mambo ya Nje wa Shirika la Ushirikiano wa Kiislamu (OIC), tumeamua kuliita OIC kwa mkutano,” Fidan aliwaambia waandishi wa habari wakati wa mkutano wa waandishi wa habari.
Fidan pia alilaani nia za Israel, akisema: “Tunapinga kabisa nia ya (Israeli) ya kukalia Gaza kikamilifu; mpango huu ni hatua mpya ya sera ya upanuzi na mauaji ya kimbari ya Israeli.”
Aliongeza: “Kama Uturuki na Misri, tutaendelea kupinga hali kama hizi.”
Akisisitiza juhudi za kibinadamu, Fidan pia alibainisha: “Tumepeleka takriban tani 102,000 za misaada ya kibinadamu kwa ndugu zetu huko Gaza hadi sasa. Tunashukuru Misri kwa ushirikiano wake wa karibu katika kufanikisha utoaji wa misaada hiyo.”