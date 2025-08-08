Jamii hiyo ya Wangazija ambayo imekuwepo katika maeneo ya Mombasa kwa muda mrefu, haijatambuliwa kama moja ya makabila nchini Kenya, licha ya mchango wake kihistoria.

“Hawa Wangazija wanazungumza Kiswahili na wanaishi katika maeneo ya pwani ya Kenya, hasa katika kaunti ya Mombasa. Licha mchango wake wa kitamaduni na kidini katika eneo hilo, bado wanaendelea kutengwa,” alisema Seneta Faki.



Kulingana na Faki, kutotambua jamii hiyo rasmi kunawanyima fursa ya kupata huduma muhimu za serikali, na uwakilishi katika taasisi za umma pamoja na kujumuishwa katika mipango mikakati ya kuimarisha maisha ya jamii ndogo ndogo.

Faki anasema hili ni kinyume na katiba ambayo inahimiza usawa na kujumuisha watu.