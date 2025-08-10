Maelfu ya watu katika mji wa Sawakin nchini Sudan wamefanya mkutano mkubwa wa hadhara kuonyesha shukrani kwa Uturuki na watu wake kwa msaada wao wakati wa changamoto kubwa nchini Sudan.

Uturuki imekuwa ikisaidia Sudan kwa misaada ya kibinadamu na juhudi za kutatua vita vinavyoendelea nchini humo.

Mkutano huo ulihudhuriwa na maafisa wa Ubalozi wa Uturuki, akiwemo Balozi Fatih Yildiz. Ubalozi wa Uturuki nchini Sudan ulionyesha shukrani kwa mkusanyiko huo wa "Asante Uturuki, Asante Erdoğan".

Nchi hizi mbili "zitaendelea kusimama pamoja, kama tulivyofanya kwa karne nyingi," iliongeza katika chapisho kwenye jukwaa la mitandao ya kijamii X.