Uturuki imelaani kwa maneno makali uamuzi wa Israel wa kupanua operesheni zake za kijeshi huko Gaza, ikieleza kuwa ni hatua mpya katika sera ya Tel Aviv ya "upanuzi na mauaji ya kimbari" na kuitaka Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuchukua hatua za lazima kuizuia.

Katika taarifa iliyotolewa Ijumaa, Wizara ya Mambo ya Nje ya Uturuki ilisema mpango wa serikali ya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu wa kupanua mashambulizi hayo utaendelea "kutekeleza mauaji ya kimbari dhidi ya watu wa Palestina na kupanua ukaliaji wa ardhi," hatua ambayo itapiga "pigo kubwa kwa amani na usalama wa kimataifa, kuzidisha hali ya ukosefu wa utulivu katika eneo hilo na kuimarisha zaidi mgogoro wa kibinadamu."

Wizara hiyo ilionya kuwa hatua hiyo inalenga kufanya Gaza isiweze kuishiwa na kuwafukuza kwa nguvu Wapalestina kutoka katika ardhi yao wenyewe.

"Amani ya kudumu katika eneo letu inaweza tu kupatikana kupitia umuhimu wa sheria za kimataifa na diplomasia, pamoja na kulinda haki za msingi za binadamu," taarifa hiyo ilisomeka. "Israel, kama mkaaji wa ardhi, lazima mara moja iachane na mipango yake ya vita, ikubali kusitisha mapigano huko Gaza, na kuanza mazungumzo kuelekea suluhisho la mataifa mawili."

Ankara ilitoa wito kwa jumuiya ya kimataifa "kutimiza majukumu yake" ya kusimamisha utekelezaji wa mpango huo na ikahimiza Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kupitisha maazimio ya lazima kuzuia hatua za Israel, ambazo ilisema zinakiuka sheria za kimataifa na maadili ya kibinadamu.