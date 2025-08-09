UTURUKI
Uturuki inakashifu mpango wa Israel wa kupanua mashambulizi ya Gaza, inataka hatua ya kimataifa
Wizara ya Mambo ya Nje ya Uturuki inaitaka jumuiya ya kimataifa "kufanya majukumu yake" ili kuzuia utekelezaji wa mpango huo na inasisitiza Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuridhia maamuzi ya kisheria ili kuzuia vitendo vya Israel.
Wizara ilisisitiza kwamba amani ya kudumu katika kanda inaweza kupatikana tu kwa kuheshimu sheria za kimataifa. / AA
9 Agosti 2025

Uturuki imelaani kwa maneno makali uamuzi wa Israel wa kupanua operesheni zake za kijeshi huko Gaza, ikieleza kuwa ni hatua mpya katika sera ya Tel Aviv ya "upanuzi na mauaji ya kimbari" na kuitaka Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuchukua hatua za lazima kuizuia.

Katika taarifa iliyotolewa Ijumaa, Wizara ya Mambo ya Nje ya Uturuki ilisema mpango wa serikali ya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu wa kupanua mashambulizi hayo utaendelea "kutekeleza mauaji ya kimbari dhidi ya watu wa Palestina na kupanua ukaliaji wa ardhi," hatua ambayo itapiga "pigo kubwa kwa amani na usalama wa kimataifa, kuzidisha hali ya ukosefu wa utulivu katika eneo hilo na kuimarisha zaidi mgogoro wa kibinadamu."

Wizara hiyo ilionya kuwa hatua hiyo inalenga kufanya Gaza isiweze kuishiwa na kuwafukuza kwa nguvu Wapalestina kutoka katika ardhi yao wenyewe.

"Amani ya kudumu katika eneo letu inaweza tu kupatikana kupitia umuhimu wa sheria za kimataifa na diplomasia, pamoja na kulinda haki za msingi za binadamu," taarifa hiyo ilisomeka. "Israel, kama mkaaji wa ardhi, lazima mara moja iachane na mipango yake ya vita, ikubali kusitisha mapigano huko Gaza, na kuanza mazungumzo kuelekea suluhisho la mataifa mawili."

Ankara ilitoa wito kwa jumuiya ya kimataifa "kutimiza majukumu yake" ya kusimamisha utekelezaji wa mpango huo na ikahimiza Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kupitisha maazimio ya lazima kuzuia hatua za Israel, ambazo ilisema zinakiuka sheria za kimataifa na maadili ya kibinadamu.

Taarifa hiyo ilitolewa saa chache baada ya Baraza la Usalama la Israel kupitisha pendekezo la Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu la kuamuru jeshi kuchukua udhibiti wa Jiji la Gaza.

Israel imekuwa ikikabiliwa na hasira inayoongezeka kutokana na vita vyake vya uharibifu huko Gaza, ambako zaidi ya watu 61,200 wameuawa tangu Oktoba 2023. Kampeni ya kijeshi imeharibu eneo hilo, ambalo linakabiliwa na njaa.

Mwezi Novemba mwaka jana, Mahakama ya Kimataifa ya Jinai ilitoa hati za kukamatwa kwa Netanyahu na Waziri wake wa zamani wa Ulinzi Yoav Gallant kwa makosa ya kivita na uhalifu dhidi ya ubinadamu huko Gaza. Israel pia inakabiliwa na kesi ya mauaji ya kimbari katika Mahakama ya Kimataifa ya Haki kwa vita vyake dhidi ya eneo hilo.

Operesheni ya kijeshi ya Israel huko Gaza tayari imekosolewa kimataifa kutokana na kiwango cha uharibifu na vifo vya raia, huku mashirika ya kibinadamu yakionya kuhusu hali mbaya ya kibinadamu katika eneo hilo lililozingirwa.

CHANZO:TRT World and Agencies
