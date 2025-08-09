Uturuki na Senegal wamejadili lengo la pamoja la kuongeza kiwango cha biashara baina ya nchi hizo mbili hadi dola bilioni 1 katika muda wa kati, kulingana na lengo lililowekwa na Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdoğan.

Katika mkutano baina ya Waziri wa Biashara wa Uturuki Prof. Dk. Ömer Bolat na Waziri Mkuu wa Senegal Ousmane Sonko uliofanyika sambamba na Jukwaa la Biashara la Uturuki-Senegal Waziri Dkt Bolat alisifia fursa mpya za ushirikiano katika uwekezaji, kandarasi, tasnia ya ulinzi, nishati mbadala, na biashara zinazoshika kasi kati ya nchi hizo mbili.

‘‘Miradi inayoendelea ya ujenzi, nishati, madini, chakula na sekta ya ulinzi inaimarisha zaidi uhusiano wetu wa urafiki na udugu,’’ alisema Dkt Bolat.

Wawili hao pia walijadiliana hatua za kuimarisha mfumo wa kibiashara na kisheria, hasa mkataba wa kuepuka ushuru mara mbili.

Upeo wa nchi zote mbili