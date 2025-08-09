UTURUKI
2 dk kusoma
Erdogan anaonya juu ya kuongezeka kwa hatari za kijiografia kutokana na vita vya Israel
Rais wa Uturuki anasisitiza kujitolea kwa nchi yake katika diplomasia yenye nguvu na uongozi wa msingi, akitoa onyo kwamba upanuzi wa ukali wa kijeshi wa Israeli unakuza kutokuelewana katika Mashariki ya Kati.
Erdogan anaonya juu ya kuongezeka kwa hatari za kijiografia kutokana na vita vya Israel
Rais wa Uturuki Erdoğan anakazia umuhimu wa Uturuki kuchukua hatua kali, akisema kwamba mipango mipya inaendelea katika eneo hilo. / AA
9 Agosti 2025

Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan ameonya kuwa mvutano wa kijiografia unazidi kuongezeka katika Mashariki ya Kati, ukichochewa na kile alichokitaja kama kampeni ya kijeshi ya Israel inayopanuka zaidi ya Gaza.

“Tunaona wazi kuwa hatari za kijiografia, ambazo zilianza na mauaji ya halaiki huko Gaza, zimeongezeka na mashambulizi ya Israel dhidi ya Lebanon, Yemen, Iran, na Syria,” Erdogan alisema wakati wa hotuba yake mjini Istanbul siku ya Ijumaa.

Akiweka muktadha wa machafuko ya kikanda kama tishio kwa utulivu na usalama, Erdogan alisisitiza umuhimu wa Uturuki kuchukua hatua madhubuti.

“Kadri mipango mipya inavyojitokeza katika eneo letu, ni hekima ya serikali kwa Uturuki kuchukua hatua thabiti kuvuruga njama hizi,” alisema.

Nafasi ya Uturuki kama mhusika muhimu wa amani kikanda

Zilizopendekezwa

Erdogan pia alisisitiza jukumu linalokua la Uturuki katika diplomasia, akisema, “Uturuki inakuwa mhusika anayetafutwa kwenye meza za amani,” huku Ankara ikiendelea kujipanga kama mpatanishi muhimu katikati ya miungano inayobadilika na migogoro inayozidi.

Alisisitiza mtazamo wa sera za kigeni za serikali yake kuwa umejikita katika “maisha ya binadamu na utu” huku akikataa ukimya mbele ya dhuluma na pia kuepuka vitendo vya kiholela.

“Tunafuata sera inayozingatia maisha ya binadamu na utu, tukilenga kuiepusha nchi yetu na mivutano,” Erdogan alisema. “Hatuwezi kukaa kimya mbele ya dhuluma wala kufuata matukio ya kiholela. Tunachukua hatua zinazofaa zaidi kwa waliodhulumiwa wanaoitazamia nchi yetu kwa matumaini.”

Akizungumza wakati wa mvutano mkubwa wa kijiografia, Erdogan alitaja ushiriki wa mara kwa mara wa Uturuki katika maeneo ya migogoro ambapo diplomasia na hatua za kibinadamu zilihitajika.

“Tulifanya hivyo Syria kwa miaka kumi. Tumekuwa tukifanya hivyo tangu siku ya kwanza ya vita vya Urusi na Ukraine. Kuanzia Libya hadi Karabakh—popote tulipohitajika, tulifanya hivyo,” alisema.

CHANZO:TRT World and Agencies
Soma zaidi
Maafisa waliofariki katika ajali ya helikopta Ghana wazikwa
Jamii ya Maasai Kenya yapinga hoteli ya kifahari katika hifadhi ya Maasai Mara
Wagombea zaidi wa Urais Tanzania wapokea fomu zao za uteuzi kutoka kwa Tume huru ya Uchaguzi
Utapiamlo waua watu 63 kwa wiki katika jimbo la El-Fasher Sudan
Wanajeshi 24 wakamatwa Mali kwa njama ya kufanya mapinduzi
'Msisahau Gaza': Ujumbe wa mwisho wa mwandishi wa habari wa Al Jazeera aliyeuawa
Sudan Kusini, Uganda kuchunguza mapigano ya mpakani
Tetemeko la ardhi la ukubwa wa 6.1 lapiga magharibi mwa Uturuki
Nchi za Baraza la Usalama la UN zinashutumu mpango wa Israel wa kutwaa Gaza
Rais wa Uturuki akaribisha maendeleo katika mchakato wa amani kati ya Azerbaijan na Armenia
Waziri wa Ulinzi wa Somalia Fiqi awapongeza wanajeshi kwa 'ushujaa' dhidi ya magaidi wa Al Shabab
Maelfu wafanya maandamano nchini Sudan kuishukuru Uturuki
Njaa na magonjwa yanaenea nchini Sudan - shirika la Umoja wa Mataifa
DR Congo inawatuhumu waasi kwa mauaji ya raia licha ya kuwepo kwa mapatano
Uturuki na Senegal wadhamiria kuendeleza urafiki chanya ushindi wa pande zote
Kionjo cha TRT Global. Tupe mrejesho wako.
Contact us