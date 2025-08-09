Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan ameonya kuwa mvutano wa kijiografia unazidi kuongezeka katika Mashariki ya Kati, ukichochewa na kile alichokitaja kama kampeni ya kijeshi ya Israel inayopanuka zaidi ya Gaza.

“Tunaona wazi kuwa hatari za kijiografia, ambazo zilianza na mauaji ya halaiki huko Gaza, zimeongezeka na mashambulizi ya Israel dhidi ya Lebanon, Yemen, Iran, na Syria,” Erdogan alisema wakati wa hotuba yake mjini Istanbul siku ya Ijumaa.

Akiweka muktadha wa machafuko ya kikanda kama tishio kwa utulivu na usalama, Erdogan alisisitiza umuhimu wa Uturuki kuchukua hatua madhubuti.

“Kadri mipango mipya inavyojitokeza katika eneo letu, ni hekima ya serikali kwa Uturuki kuchukua hatua thabiti kuvuruga njama hizi,” alisema.

Nafasi ya Uturuki kama mhusika muhimu wa amani kikanda