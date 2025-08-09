Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan ameonya kuwa mvutano wa kijiografia unazidi kuongezeka katika Mashariki ya Kati, ukichochewa na kile alichokitaja kama kampeni ya kijeshi ya Israel inayopanuka zaidi ya Gaza.
“Tunaona wazi kuwa hatari za kijiografia, ambazo zilianza na mauaji ya halaiki huko Gaza, zimeongezeka na mashambulizi ya Israel dhidi ya Lebanon, Yemen, Iran, na Syria,” Erdogan alisema wakati wa hotuba yake mjini Istanbul siku ya Ijumaa.
Akiweka muktadha wa machafuko ya kikanda kama tishio kwa utulivu na usalama, Erdogan alisisitiza umuhimu wa Uturuki kuchukua hatua madhubuti.
“Kadri mipango mipya inavyojitokeza katika eneo letu, ni hekima ya serikali kwa Uturuki kuchukua hatua thabiti kuvuruga njama hizi,” alisema.
Nafasi ya Uturuki kama mhusika muhimu wa amani kikanda
Erdogan pia alisisitiza jukumu linalokua la Uturuki katika diplomasia, akisema, “Uturuki inakuwa mhusika anayetafutwa kwenye meza za amani,” huku Ankara ikiendelea kujipanga kama mpatanishi muhimu katikati ya miungano inayobadilika na migogoro inayozidi.
Alisisitiza mtazamo wa sera za kigeni za serikali yake kuwa umejikita katika “maisha ya binadamu na utu” huku akikataa ukimya mbele ya dhuluma na pia kuepuka vitendo vya kiholela.
“Tunafuata sera inayozingatia maisha ya binadamu na utu, tukilenga kuiepusha nchi yetu na mivutano,” Erdogan alisema. “Hatuwezi kukaa kimya mbele ya dhuluma wala kufuata matukio ya kiholela. Tunachukua hatua zinazofaa zaidi kwa waliodhulumiwa wanaoitazamia nchi yetu kwa matumaini.”
Akizungumza wakati wa mvutano mkubwa wa kijiografia, Erdogan alitaja ushiriki wa mara kwa mara wa Uturuki katika maeneo ya migogoro ambapo diplomasia na hatua za kibinadamu zilihitajika.
“Tulifanya hivyo Syria kwa miaka kumi. Tumekuwa tukifanya hivyo tangu siku ya kwanza ya vita vya Urusi na Ukraine. Kuanzia Libya hadi Karabakh—popote tulipohitajika, tulifanya hivyo,” alisema.