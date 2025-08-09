Basi lililokuwa limebeba waombolezaji kutoka kwenye mazishi lilipata ajali magharibi mwa Kenya siku ya Ijumaa, na kusababisha vifo vya watu wasiopungua 21, afisa mmoja alisema. Hii ni siku moja tu baada ya ajali za ndege na treni zilizoua watu 14.

Ajali hii ya hivi karibuni inafuatia ajali ya ndege karibu na mji mkuu Nairobi siku ya Alhamisi, ambapo ndege ya huduma ya matibabu ilianguka katika eneo la makazi na kusababisha vifo vya watu sita.

Siku hiyo hiyo, vyombo vya habari vya ndani viliripoti kuwa kulikuwa na mgongano kati ya treni na basi uliosababisha vifo vya watu wanane.

Ajali ya Ijumaa ilitokea majira ya saa 11:00 jioni kwa saa za Kenya (1400 GMT) katika Kaunti ya Kisumu baada ya basi - linaloaminika kuwa lilikuwa likirejea kutoka kwenye mazishi mapema siku hiyo, kulingana na vyombo vya habari vya ndani - kupata ajali, Kamanda wa Trafiki wa Kanda ya Kisumu, Peter Maina, alisema.

‘Kupoteza usukani’