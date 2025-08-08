Julai 9, treni mbili za mizigo zilizokuwa zimebeba kontena 98 ziliondoka Chengdu na Chongqing nchini China.

Zilipitia Kazakhstan, bahari ya Kaspi, Azerbaijan, Georgia, hadi Uturuki kwa kupitia njia ya reli ya Baku-Tbilisi-Kars, na hatimaye kuwasili katika Kituo cha Halkali cha Istanbul .

Kutoka hapo, msafara ulielekea Poland na Hungary — ikiwa ni hatua kubwa ya mafanikio ya ‘Ushoroba wa Kati’ — njia inayounganisha China hadi Ulaya kwa kupitia Katikati mwa Asia na Uturuki.

Treni za kwanza kwa njia hii ni ishara ya mradi huu muhimu, unaolenga kuunganisha mashariki na magharibi.

Huku mfumo wa biashara duniani ukibadilika, Uturuki inaibuka kama sehemu muhimu ya biashara kati ya mashariki na magharibi kupitia upanuzi wa ushoroba huo muhimu.

Wakati mmoja njia hiyo ikionekana kama isiyo na umuhimu, Ushoroba wa Kati sasa unakuwa njia mbadala inayopendwa katika reli inayodhibitiwa na Urusi na njia ya taratibu, ya gharama kubwa ya baharini kuelekea kusini.

Maafisa wa Uturuki na wataalamu katika kanda wanaeleza ushoroba huo kuwa fursa ya mabadiliko siyo tu kwa Uturuki lakini pia kwa Ulaya, China, na maeneo ya watu wanaozungumza Kituruki kote duniani.

“Uturuki inakuwa uti wa mgongo wa biashara, ambayo inaunganisha nchi 21 moja kwa moja,” Waziri wa Uchukuzi na Miundombinu Abdulkadir Uraloglu alisema hivi majuzi katika kongamano jijini Istanbul.

“Njia hii ni ya mara mbili zaidi kwa haraka kwa usafiri wa baharini na gharama ya chini mara nne zaidi ukilinganisha na usafiri wa mizigo kwa ndege. Huku uwekezaji ukiendelea, tunatarajia kupunguza muda wa kusafiri kutoka Mashariki ya mbali mpaka Ulaya kwa hadi siku 13.”

Ushoroba wa Kati ni wa kilomita karibu 4,300 huku kilomita 2,200 zikiwa zinapita Uturuki.

Uraloglu ameeleza kuwa Uturuki tayari inaimarisha uwezo wa njia hiyo, ikiwemo reli mpya Istanbul na ushirikiano mkubwa wa kikanda.

“Sisi siyo tu nchi ya kupita,” alisema. “Tunatengeneza mfumo wa kimazingira katika kitovu cha Ulaya na Asia.”

Mabadiliko ya kimkakati ya biashara duniani