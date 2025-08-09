UTURUKI
1 dk kusoma
Maelfu waandamana Istanbul kupinga mauaji ya halaiki yanayofanywa na Israel, kusababisha njaa Gaza
Waandamanaji walitembea kutoka Uwanja wa Beyazit mpaka msikiti wa Ayasofya, wakitaka hatua za haraka za kimataifa kuchukuliwa kumaliza mateso ya Gaza.
Maelfu waandamana Istanbul kupinga mauaji ya halaiki yanayofanywa na Israel, kusababisha njaa Gaza
Kampeni ya kijeshi imeisambaratisha eneo hilo na kupelekea vifo vitokanavyo na njaa. / AA
9 Agosti 2025

Maelfu ya waandamanaji wanaounga mkono Palestina wamekusanyika katika Uwanja wa Beyazit Istanbul siku ya Jumamosi baada ya swala ya alasiri kupinga mauaji ya halaiki yanayoendelea kufanywa na Israel na kusababisha njaa ya lazima Gaza.

Maandamano hayo, ambayo pia yameshirikisha mashirika yasiyo ya kiserikali na wananchi, yalielekea katika msikiti wa kihistoria wa Ayasofya.

Washiriki wametaka kupaza sauti ya janga la kibinadamu na kuonyesha mshikamano na watu wa Gaza huku mashambulizi yakiendelea na uhaba wa chakula na dawa.

Waandaaji wameitaka jumuia ya kimataifa kuchukua hatua za haraka kumaliza mateso yanayoendelea.

Zilizopendekezwa

Israel inalaumiwa kwa mauaji yake ya halaiki Gaza, ambapo imeua zaidi ya watu 61,000 tangu Oktoba 2023.

Kampeni ya kijeshi imelisambaratisha eneo hilo na kusababisha vifo vitokanavyo na njaa.

Novemba mwaka jana, Mahakama ya Uhalifu ya Kimataifa ilitoa hati ya kukamatwa kwa Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu pamoja na aliyekuwa Waziri wake wa Ulinzi Youv Gallant kwa uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya binadamu Gaza.

Israel pia inakabiliwa na kesi ya mauaji ya halaiki katika Mahakama ya Haki ya Kimataifa kwa vita vyake katika eneo lilizingirwa.

Soma zaidi
Maafisa waliofariki katika ajali ya helikopta Ghana wazikwa
Jamii ya Maasai Kenya yapinga hoteli ya kifahari katika hifadhi ya Maasai Mara
Wagombea zaidi wa Urais Tanzania wapokea fomu zao za uteuzi kutoka kwa Tume huru ya Uchaguzi
Utapiamlo waua watu 63 kwa wiki katika jimbo la El-Fasher Sudan
Wanajeshi 24 wakamatwa Mali kwa njama ya kufanya mapinduzi
'Msisahau Gaza': Ujumbe wa mwisho wa mwandishi wa habari wa Al Jazeera aliyeuawa
Sudan Kusini, Uganda kuchunguza mapigano ya mpakani
Tetemeko la ardhi la ukubwa wa 6.1 lapiga magharibi mwa Uturuki
Nchi za Baraza la Usalama la UN zinashutumu mpango wa Israel wa kutwaa Gaza
Rais wa Uturuki akaribisha maendeleo katika mchakato wa amani kati ya Azerbaijan na Armenia
Waziri wa Ulinzi wa Somalia Fiqi awapongeza wanajeshi kwa 'ushujaa' dhidi ya magaidi wa Al Shabab
Maelfu wafanya maandamano nchini Sudan kuishukuru Uturuki
Njaa na magonjwa yanaenea nchini Sudan - shirika la Umoja wa Mataifa
DR Congo inawatuhumu waasi kwa mauaji ya raia licha ya kuwepo kwa mapatano
Uturuki na Senegal wadhamiria kuendeleza urafiki chanya ushindi wa pande zote
Kionjo cha TRT Global. Tupe mrejesho wako.
Contact us