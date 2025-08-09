Maelfu ya waandamanaji wanaounga mkono Palestina wamekusanyika katika Uwanja wa Beyazit Istanbul siku ya Jumamosi baada ya swala ya alasiri kupinga mauaji ya halaiki yanayoendelea kufanywa na Israel na kusababisha njaa ya lazima Gaza.

Maandamano hayo, ambayo pia yameshirikisha mashirika yasiyo ya kiserikali na wananchi, yalielekea katika msikiti wa kihistoria wa Ayasofya.

Washiriki wametaka kupaza sauti ya janga la kibinadamu na kuonyesha mshikamano na watu wa Gaza huku mashambulizi yakiendelea na uhaba wa chakula na dawa.

Waandaaji wameitaka jumuia ya kimataifa kuchukua hatua za haraka kumaliza mateso yanayoendelea.