AFRIKA
2 dk kusoma
Niger yataifisha mgodi pekee wa dhahabu nchini humo
Niger, Mali na Burkina Faso wamechukua hatua katika miaka ya hivi karibuni ili kuongeza udhibiti wao juu ya rasilimali zao.
Niger yataifisha mgodi pekee wa dhahabu nchini humo
Abdourahamane Tiani aliingia madarakani mwaka 2023 baada ya mapinduzi ya kijeshi. / Others
9 Agosti 2025

Serikali ya Niger imetangaza utaifishaji wa mgodi pekee wa dhahabu wa viwandani nchini humo, ikimtuhumu mwendeshaji wake wa Australia kwa "uvunjaji mkubwa" huku nchi hiyo ya Afrika Magharibi ikitafuta udhibiti zaidi wa rasilimali zake za asili.

Niger, Burkina Faso na Mali zimevunja uhusiano na kampuni nyingi za kigeni za uchimbaji madini katika miaka ya hivi karibuni, ambapo Niger ilitaifisha tawi la ndani la kampuni kubwa ya uranium ya Ufaransa, Orano, mnamo Juni.

Kundi la Australia, McKinel Resources Limited, lilichukua udhibiti wa mgodi wa dhahabu wa Societe des mines du Liptako (SML), ulioko kando ya Mto Niger, mwaka 2019 baada ya kununua hisa nyingi kutoka kwa kampuni ya umma.

"Kwa kuzingatia uvunjaji mkubwa (na) kwa lengo la kuokoa kampuni hii ya kimkakati sana, serikali ya Niger imechukua uamuzi wa kutaifisha SML," ilisema amri kutoka kwa Rais wa Niger, Jenerali Abdourahamane Tiani, iliyosomwa kwenye televisheni ya taifa siku ya Ijumaa.

‘Deni kubwa’

Zilizopendekezwa

"Hatua hii ni sehemu ya maono ya rais wa jamhuri, ambayo ni kukuza umiliki kamili wa rasilimali zake za asili na watu wa Niger," iliongeza taarifa hiyo.

Mnamo mwaka wa 2023, uzalishaji wa dhahabu wa viwandani katika mgodi huo ulifikia kilo 177, huku uzalishaji wa kienyeji nchini ukifikia tani 2.2, kulingana na ripoti ya Mpango wa Uwajibikaji wa Sekta ya Madini (Extractive Industries Transparency Initiative).

Niger ilisema tangu McKinel kuchukua udhibiti wa SML, mgodi huo umeingia katika "hali ya kiuchumi ya kutisha."

Serikali ilikosoa kampuni hiyo ya Australia kwa kushindwa kutekeleza mpango wa uwekezaji wa dola milioni 10, ambao ilisema umesababisha malimbikizo ya kodi na mishahara, kufutwa kazi kwa wafanyakazi, "deni kubwa zaidi," pamoja na kusitishwa kwa uzalishaji.

CHANZO:AFP
Soma zaidi
Maafisa waliofariki katika ajali ya helikopta Ghana wazikwa
Jamii ya Maasai Kenya yapinga hoteli ya kifahari katika hifadhi ya Maasai Mara
Wagombea zaidi wa Urais Tanzania wapokea fomu zao za uteuzi kutoka kwa Tume huru ya Uchaguzi
Utapiamlo waua watu 63 kwa wiki katika jimbo la El-Fasher Sudan
Wanajeshi 24 wakamatwa Mali kwa njama ya kufanya mapinduzi
'Msisahau Gaza': Ujumbe wa mwisho wa mwandishi wa habari wa Al Jazeera aliyeuawa
Sudan Kusini, Uganda kuchunguza mapigano ya mpakani
Tetemeko la ardhi la ukubwa wa 6.1 lapiga magharibi mwa Uturuki
Nchi za Baraza la Usalama la UN zinashutumu mpango wa Israel wa kutwaa Gaza
Rais wa Uturuki akaribisha maendeleo katika mchakato wa amani kati ya Azerbaijan na Armenia
Waziri wa Ulinzi wa Somalia Fiqi awapongeza wanajeshi kwa 'ushujaa' dhidi ya magaidi wa Al Shabab
Maelfu wafanya maandamano nchini Sudan kuishukuru Uturuki
Njaa na magonjwa yanaenea nchini Sudan - shirika la Umoja wa Mataifa
DR Congo inawatuhumu waasi kwa mauaji ya raia licha ya kuwepo kwa mapatano
Uturuki na Senegal wadhamiria kuendeleza urafiki chanya ushindi wa pande zote
Kionjo cha TRT Global. Tupe mrejesho wako.
Contact us