Serikali ya Niger imetangaza utaifishaji wa mgodi pekee wa dhahabu wa viwandani nchini humo, ikimtuhumu mwendeshaji wake wa Australia kwa "uvunjaji mkubwa" huku nchi hiyo ya Afrika Magharibi ikitafuta udhibiti zaidi wa rasilimali zake za asili.

Niger, Burkina Faso na Mali zimevunja uhusiano na kampuni nyingi za kigeni za uchimbaji madini katika miaka ya hivi karibuni, ambapo Niger ilitaifisha tawi la ndani la kampuni kubwa ya uranium ya Ufaransa, Orano, mnamo Juni.

Kundi la Australia, McKinel Resources Limited, lilichukua udhibiti wa mgodi wa dhahabu wa Societe des mines du Liptako (SML), ulioko kando ya Mto Niger, mwaka 2019 baada ya kununua hisa nyingi kutoka kwa kampuni ya umma.

"Kwa kuzingatia uvunjaji mkubwa (na) kwa lengo la kuokoa kampuni hii ya kimkakati sana, serikali ya Niger imechukua uamuzi wa kutaifisha SML," ilisema amri kutoka kwa Rais wa Niger, Jenerali Abdourahamane Tiani, iliyosomwa kwenye televisheni ya taifa siku ya Ijumaa.

‘Deni kubwa’