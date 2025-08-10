UTURUKI
1 dk kusoma
Rais wa Uturuki akaribisha maendeleo katika mchakato wa amani kati ya Azerbaijan na Armenia
Rais Recep Tayyip Erdogan anasema wakati wa simu na mwenzake wa Azerbejani Ilham Aliyev kwamba Uturuki itaendelea kutoa msaada unaohitajika kwa ajili ya amani.
Rais wa Uturuki amkaribisha maendeleo katika mchakato wa amani kati ya Azerbaijan na Armenia. / AA
10 Agosti 2025

Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan amepongeza maendeleo katika mchakato wa amani kati ya Azerbaijan na Armenia wakati wa mazungumzo ya simu na Ilham Aliyev, mwenzake wa Azerbaijan.

Katika mazungumzo hayo, uhusiano kati ya Uturuki na Azerbaijan, pamoja na masuala ya kikanda, yalijadiliwa, kulingana na Kurugenzi ya Mawasiliano ya Türkiye.

Erdogan alisema maendeleo ya hivi karibuni kuelekea amani kati ya Azerbaijan na Armenia ni ya kufurahisha, akiongeza kuwa kuanzishwa kwa amani ya kudumu na mazingira thabiti kutachangia pia amani na utulivu katika eneo zima.

Uturuki itaendelea kutoa msaada unaohitajika kufanikisha lengo hili, alisema.

Zilizopendekezwa

Ijumaa, Rais Aliyev, Waziri Mkuu wa Armenia Nikol Pashinyan, na Rais wa Marekani Donald Trump walitia saini tamko la pamoja katika mkutano wa pande tatu uliofanyika Ikulu ya White House.

Makubaliano hayo yanakusudia kumaliza miongo kadhaa ya mzozo kati ya majirani wa Caucasus Kusini, kwa ahadi za kusitisha mapigano, kufungua tena njia za usafiri, na kurejesha uhusiano wa kawaida.

Armenia na Azerbaijan wamepigana vita vya mipakani mara kadhaa tangu mwishoni mwa miaka ya 1980, ikiwa ni pamoja na vita vya hivi karibuni mwaka 2020, wakati Azerbaijan ilikomboa eneo lake la Karabakh.

CHANZO:TRT World and Agencies
