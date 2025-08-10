Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan amepongeza maendeleo katika mchakato wa amani kati ya Azerbaijan na Armenia wakati wa mazungumzo ya simu na Ilham Aliyev, mwenzake wa Azerbaijan.

Katika mazungumzo hayo, uhusiano kati ya Uturuki na Azerbaijan, pamoja na masuala ya kikanda, yalijadiliwa, kulingana na Kurugenzi ya Mawasiliano ya Türkiye.

Erdogan alisema maendeleo ya hivi karibuni kuelekea amani kati ya Azerbaijan na Armenia ni ya kufurahisha, akiongeza kuwa kuanzishwa kwa amani ya kudumu na mazingira thabiti kutachangia pia amani na utulivu katika eneo zima.

Uturuki itaendelea kutoa msaada unaohitajika kufanikisha lengo hili, alisema.