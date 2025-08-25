Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan amelilaani shambulizi la Israel dhidi ya hospitali ya Nasser, na kusema kuwa serikali ya Israel ya Benjamin Netanyahu inaendelea na mashambulizi yake ya kikatili kuharibu kila kitu ambacho kinachohusiana na ubinadamu bila ya kikomo.

Matamshi ya Erdogan yalikuja baada ya mkutano wa Baraza la Mawaziri ambao ulifanyika mashariki mwa jimbo la Bitlis siku ya Jumatatu.