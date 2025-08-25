Mkurugenzi wa Shirika la Kitaifa la Ujasusi la Uturuki (MIT) Ibrahim Kalin amekutana na Haftar wa Libya katika Bandari ya Benghazi, siku moja baada ya meli ya jeshi la wanamaji la Uturuki kutia nanga katika bandari ya Benghazi.
Wajumbe wa kijeshi kutoka Uturuki na Libya walifanya mkutano kama sehemu ya ziara ya meli ya TCG Kinaliada katika Bandari ya Benghazi, Wizara ya Ulinzi ya Kitaifa ya Uturuki ilisema Jumatatu.
Ujumbe wa Wizara ya Ulinzi ya Kitaifa ya Uturuki, ukiongozwa na Meja Jenerali Ilkay Altindag, ulimtembelea Haftar, naibu kamanda wa Jeshi la Kitaifa la Libya, wizara hiyo ilisema kwenye mtandao wa kijamii wa Uturuki NSosyal.
Mazungumzo hayo yalilenga juhudi zinazowezekana za pamoja chini ya lengo la "Libya Moja, Jeshi Moja."
Guven Begec, balozi wa Uturuki nchini Libya, na Serkan Kiramanlioglu, balozi mdogo wa Uturuki huko Benghazi, pia walishiriki katika mkutano huo.
Haftar pia alitembelea meli ya TCG Kinaliada.
Kwa miaka mingi, ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Libya umeongoza juhudi za kuunganisha jeshi kupitia Tume ya Pamoja ya Kijeshi ya "5+5", ambayo inajumuisha maafisa watano kutoka magharibi na watano kutoka kwa vikosi vya Haftar katika eneo la mashariki.
Umoja wa Mataifa pia unapatanisha mazungumzo tofauti yanayolenga kufanya uchaguzi ili kuvunja mkwamo wa kisiasa kati ya tawala mbili zinazohasimiana: moja iliyoteuliwa na Baraza la Wawakilishi mapema 2022 na yenye makao yake makuu mjini Benghazi, inayoongozwa na Osama Hammad, ambayo inadhibiti eneo la mashariki na sehemu kubwa ya kusini, na serikali ya Dbeibah huko Tripoli, ambayo inadhibiti magharibi.
Raia wa Libya wanatumai kuwa uchaguzi uliocheleweshwa kwa muda mrefu utamaliza miaka mingi ya mgawanyiko wa kisiasa na migogoro, na kufunga sura ya kipindi cha mpito kilichoanza na kupinduliwa kwa Muammar Gaddafi mnamo 2011.