Mkurugenzi wa Shirika la Kitaifa la Ujasusi la Uturuki (MIT) Ibrahim Kalin amekutana na Haftar wa Libya katika Bandari ya Benghazi, siku moja baada ya meli ya jeshi la wanamaji la Uturuki kutia nanga katika bandari ya Benghazi.

Wajumbe wa kijeshi kutoka Uturuki na Libya walifanya mkutano kama sehemu ya ziara ya meli ya TCG Kinaliada katika Bandari ya Benghazi, Wizara ya Ulinzi ya Kitaifa ya Uturuki ilisema Jumatatu.

Ujumbe wa Wizara ya Ulinzi ya Kitaifa ya Uturuki, ukiongozwa na Meja Jenerali Ilkay Altindag, ulimtembelea Haftar, naibu kamanda wa Jeshi la Kitaifa la Libya, wizara hiyo ilisema kwenye mtandao wa kijamii wa Uturuki NSosyal.

Mazungumzo hayo yalilenga juhudi zinazowezekana za pamoja chini ya lengo la "Libya Moja, Jeshi Moja."

Guven Begec, balozi wa Uturuki nchini Libya, na Serkan Kiramanlioglu, balozi mdogo wa Uturuki huko Benghazi, pia walishiriki katika mkutano huo.