Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan alihudhuria hafla zilizoandaliwa na Wakfu wa Wapiga Mishale huko Ahlat, Bitlis, siku ya Jumatatu kuadhimisha kumbukumbu ya miaka 954 ya Ushindi wa Malazgirt.
Katika hotuba yake ya ufunguzi, Erdogan alisema ushindi huo ni hatua muhimu ya mabadiliko ambayo iliamua hatma ya Uturuki.
"Ushindi wa vita vya Malazgirt, uliyoshindwa miaka 954 iliyopita, mnamo Agosti 26, 1071, chini ya uongozi wa Sultan Alp Arslan, ulibadilisha historia yetu," Rais wa Uturuki alisema.
"Kwa ushindi huu, taifa la Uturuki lilionyesha nia yake ya kuifanya Anatolia kuwa nchi yake ya milele na kuweka msingi wa maisha yake ya kina ambayo yamedumu kwa miaka elfu."
Mnamo Agosti 26, 1071, Waseljuk walishinda majeshi makubwa ya Byzantine, na kufungua Anatolia kwa utawala wa kudumu wa Kituruki.
Maadhimisho ya vita hivi, vinavyoashiria uthabiti wa Uturuki, yanawiana na mpango wa Uturuki wa kutokomeza ugaidi unaolenga kuondoa tishio la PKK, ambalo kwa muda mrefu limekumba maeneo ambayo Waseljuk walijitayarisha kwa vita.
"Leo, jukumu letu muhimu zaidi ni kuweka roho ya Malazgirt hai na kupitisha urithi huu mtakatifu kwa vizazi vijavyo. Kwa sababu Malazgirt haikuwa tu vita, lakini ishara ya udugu wa miaka elfu moja wa taifa letu, upendo wa nchi, na nia ya kuishi pamoja," Rais Erdogan alisema.
Siku ya Jumatatu, Erdogan pia aliongoza mkutano wa Baraza la Mawaziri huko Ahlat, jimbo la Bitlis, katika jumba jipya la rais lililofunguliwa— na hivyo kuwa ofisi ya kwanza ya kisasa ya rais nje ya Ankara.
Ahlat ilikuwa kama sehemu ya kung`oa nanga la jeshi la Seljuk kabla ya Vita vya Malazgirt, iliyoko katika mkoa wa Mus sasa hivi.
"Katika hafla hii, ninatoa pongezi zangu za dhati kwa taifa letu tukufu kwenye kumbukumbu ya Ushindi wa Agosti 26 wa Malazgirt," Erdogan alisema.
Vita muhimu katika Vita vya Uhuru vilifanyika mnamo Agosti, na kuupa mwezi huo jina lisilo rasmi "mwezi wa ushindi," na Agosti 30 ikiadhimishwa rasmi kama Siku ya Ushindi nchini.