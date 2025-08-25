Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan alihudhuria hafla zilizoandaliwa na Wakfu wa Wapiga Mishale huko Ahlat, Bitlis, siku ya Jumatatu kuadhimisha kumbukumbu ya miaka 954 ya Ushindi wa Malazgirt.

Katika hotuba yake ya ufunguzi, Erdogan alisema ushindi huo ni hatua muhimu ya mabadiliko ambayo iliamua hatma ya Uturuki.

"Ushindi wa vita vya Malazgirt, uliyoshindwa miaka 954 iliyopita, mnamo Agosti 26, 1071, chini ya uongozi wa Sultan Alp Arslan, ulibadilisha historia yetu," Rais wa Uturuki alisema.

"Kwa ushindi huu, taifa la Uturuki lilionyesha nia yake ya kuifanya Anatolia kuwa nchi yake ya milele na kuweka msingi wa maisha yake ya kina ambayo yamedumu kwa miaka elfu."

Mnamo Agosti 26, 1071, Waseljuk walishinda majeshi makubwa ya Byzantine, na kufungua Anatolia kwa utawala wa kudumu wa Kituruki.

Maadhimisho ya vita hivi, vinavyoashiria uthabiti wa Uturuki, yanawiana na mpango wa Uturuki wa kutokomeza ugaidi unaolenga kuondoa tishio la PKK, ambalo kwa muda mrefu limekumba maeneo ambayo Waseljuk walijitayarisha kwa vita.