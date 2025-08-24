Mke wa Rais wa Uturuki, Emine Erdogan, amevutia hisia za kimataifa kwa barua aliyomuandikia Melania Trump, akimsihi Mke wa Rais wa Marekani kuwatetea watoto wa Gaza kama alivyofanya kwa wale walioathiriwa na mzozo wa Ukraine.

Barua hiyo, ambayo inatoa wito wa kuchukua hatua kuhusu mgogoro wa kibinadamu Gaza, imeangaziwa sana na vyombo vya habari vya kimataifa, ikisisitiza ujumbe wake wa hisia na wito wa haki.

Barua hiyo ilichochewa na barua ya awali ya Melania Trump kwa Rais wa Urusi, Vladimir Putin, ambapo alieleza wasiwasi wake kuhusu watoto walioathiriwa na mzozo wa Ukraine na Urusi.

Emine Erdogan alisisitiza hali mbaya Gaza, akirejelea ripoti za vifo vya watoto 18,000 na raia 62,000 katika kipindi cha chini ya miaka miwili, akimsihi Melania kuonyesha huruma kwa watoto wa Palestina na kuzungumza na Waziri Mkuu wa Israeli, Benjamin Netanyahu, ili kumaliza mgogoro huo.

Ujumbe wa barua hiyo, uliotokana na ubinadamu wa pamoja na huruma ya kimama, umevutia hisia nyingi, huku vyombo vya habari vikimnukuu Emine Erdogan akitoa wito wa msimamo wa pamoja dhidi ya dhuluma na matumaini kwamba sauti ya Melania inaweza kutimiza 'jukumu la kihistoria' kwa Gaza.

Hivi ndivyo vyombo vya habari duniani vilivyoripoti kuhusu barua ya Erdogan:

Uingereza

BBC ilishiriki barua ya Emine Erdogan kwenye akaunti yake ya X yenye wafuasi takriban milioni 50, na pia kwenye akaunti yake ya Instagram yenye wafuasi milioni 29.4. Kwa kichwa cha habari, 'Mke wa Rais wa Uturuki amuomba Melania Trump kwa ajili ya watoto wa Gaza,' BBC pia ilichapisha ripoti kwenye tovuti yake.

Gazeti la The Telegraph liliripoti kwamba Erdogan alitoa wito wa kuokoa watoto wa Gaza, akibainisha kuwa barua hiyo inalenga kumshirikisha Trump katika juhudi za amani Gaza. Shirika la habari la Reuters lilitumia kichwa cha habari, 'Mke wa Rais wa Uturuki amuomba Melania Trump azungumze kuhusu Gaza.'

Kulingana na kituo cha habari cha Sky News cha Uingereza, Erdogan alimuandikia Melania barua akimtaka kuonyesha huruma sawa kwa watoto wa Gaza kama alivyofanya kwa watoto wa Ukraine walioathiriwa na vita.