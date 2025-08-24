Mke wa Rais wa Uturuki, Emine Erdogan, amevutia hisia za kimataifa kwa barua aliyomuandikia Melania Trump, akimsihi Mke wa Rais wa Marekani kuwatetea watoto wa Gaza kama alivyofanya kwa wale walioathiriwa na mzozo wa Ukraine.
Barua hiyo, ambayo inatoa wito wa kuchukua hatua kuhusu mgogoro wa kibinadamu Gaza, imeangaziwa sana na vyombo vya habari vya kimataifa, ikisisitiza ujumbe wake wa hisia na wito wa haki.
Barua hiyo ilichochewa na barua ya awali ya Melania Trump kwa Rais wa Urusi, Vladimir Putin, ambapo alieleza wasiwasi wake kuhusu watoto walioathiriwa na mzozo wa Ukraine na Urusi.
Emine Erdogan alisisitiza hali mbaya Gaza, akirejelea ripoti za vifo vya watoto 18,000 na raia 62,000 katika kipindi cha chini ya miaka miwili, akimsihi Melania kuonyesha huruma kwa watoto wa Palestina na kuzungumza na Waziri Mkuu wa Israeli, Benjamin Netanyahu, ili kumaliza mgogoro huo.
Ujumbe wa barua hiyo, uliotokana na ubinadamu wa pamoja na huruma ya kimama, umevutia hisia nyingi, huku vyombo vya habari vikimnukuu Emine Erdogan akitoa wito wa msimamo wa pamoja dhidi ya dhuluma na matumaini kwamba sauti ya Melania inaweza kutimiza 'jukumu la kihistoria' kwa Gaza.
Hivi ndivyo vyombo vya habari duniani vilivyoripoti kuhusu barua ya Erdogan:
Uingereza
BBC ilishiriki barua ya Emine Erdogan kwenye akaunti yake ya X yenye wafuasi takriban milioni 50, na pia kwenye akaunti yake ya Instagram yenye wafuasi milioni 29.4. Kwa kichwa cha habari, 'Mke wa Rais wa Uturuki amuomba Melania Trump kwa ajili ya watoto wa Gaza,' BBC pia ilichapisha ripoti kwenye tovuti yake.
Gazeti la The Telegraph liliripoti kwamba Erdogan alitoa wito wa kuokoa watoto wa Gaza, akibainisha kuwa barua hiyo inalenga kumshirikisha Trump katika juhudi za amani Gaza. Shirika la habari la Reuters lilitumia kichwa cha habari, 'Mke wa Rais wa Uturuki amuomba Melania Trump azungumze kuhusu Gaza.'
Kulingana na kituo cha habari cha Sky News cha Uingereza, Erdogan alimuandikia Melania barua akimtaka kuonyesha huruma sawa kwa watoto wa Gaza kama alivyofanya kwa watoto wa Ukraine walioathiriwa na vita.
Ufaransa
Jarida la Kifaransa Le Point, katika ripoti yake yenye kichwa, 'Lazima tuunganishe sauti zetu: Emine Erdogan amuomba Melania Trump kuwatetea watoto wa Gaza,' lilisema kwamba Erdogan alimwomba Melania kukutana na Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu kuhusu hali ya watoto wa Gaza.
Gazeti la Le Figaro lilichapisha habari yenye kichwa, 'Kama mama, mwanamke na binadamu: Emine Erdogan amuomba Melania Trump kutetea haki za watoto wa Gaza,' likijumuisha sehemu ya barua inayosema, 'Kama mama, mwanamke na binadamu, ninashiriki hisia zako na natumaini kuwa utatoa matumaini sawa kwa watoto wa Gaza wanaotamani amani na utulivu.'
Ujerumani
Tovuti ya habari ya NTV ya Ujerumani iliripoti kwa kichwa, 'Mke wa Erdogan aandika barua ya hisia kwa Trump.' Ripoti hiyo ilisema kwamba Erdogan alimwomba Mke wa Rais wa Marekani kuonyesha hisia kwa watoto wa Gaza.
Jarida la Der Spiegel lilisema Emine Erdogan aliandika kuhusu jinsi jina 'mtoto asiyejulikana' lilivyowekwa kwa watoto wa Gaza limeacha majeraha yasiyopona katika dhamiri zetu.
Bulgaria
Kituo kikubwa cha televisheni binafsi nchini Bulgaria, bTV, kilichapisha makala ikisema, 'Mke wa Rais wa Uturuki amuomba Melania Trump kumshawishi Waziri Mkuu wa Israeli kumaliza mgogoro wa kibinadamu Gaza.'
Nchi nyingine nyingi kama Ugiriki, Uswizi, Ubelgiji, Australia, Malaysia, Singapore, Bangladesh, Pakistan, India, Japan, na nchi za Mashariki ya Kati pia zilitoa taarifa kuhusu barua hiyo, zikisisitiza ujumbe wa huruma na wito wa haki wa Emine Erdogan.