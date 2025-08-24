UTURUKI
3 dk kusoma
Barua ya Mke wa Rais wa Uturuki kwa Melania Trump inapata umaarufu katika vyombo vya habari duniani
Katika barua yake, Emine Erdogan alimhimiza Melania Trump kuonyesha huruma sawa kwa watoto wa Gaza kama alivyofanya kwa Ukraine.
Barua ya Mke wa Rais wa Uturuki kwa Melania Trump inapata umaarufu katika vyombo vya habari duniani
Barua ya Emine Erdoğan kwa Melania Trump ilitikisa vyombo vya habari vya dunia. / AA
24 Agosti 2025

Mke wa Rais wa Uturuki, Emine Erdogan, amevutia hisia za kimataifa kwa barua aliyomuandikia Melania Trump, akimsihi Mke wa Rais wa Marekani kuwatetea watoto wa Gaza kama alivyofanya kwa wale walioathiriwa na mzozo wa Ukraine.

Barua hiyo, ambayo inatoa wito wa kuchukua hatua kuhusu mgogoro wa kibinadamu Gaza, imeangaziwa sana na vyombo vya habari vya kimataifa, ikisisitiza ujumbe wake wa hisia na wito wa haki.

Barua hiyo ilichochewa na barua ya awali ya Melania Trump kwa Rais wa Urusi, Vladimir Putin, ambapo alieleza wasiwasi wake kuhusu watoto walioathiriwa na mzozo wa Ukraine na Urusi.

Emine Erdogan alisisitiza hali mbaya Gaza, akirejelea ripoti za vifo vya watoto 18,000 na raia 62,000 katika kipindi cha chini ya miaka miwili, akimsihi Melania kuonyesha huruma kwa watoto wa Palestina na kuzungumza na Waziri Mkuu wa Israeli, Benjamin Netanyahu, ili kumaliza mgogoro huo.

Ujumbe wa barua hiyo, uliotokana na ubinadamu wa pamoja na huruma ya kimama, umevutia hisia nyingi, huku vyombo vya habari vikimnukuu Emine Erdogan akitoa wito wa msimamo wa pamoja dhidi ya dhuluma na matumaini kwamba sauti ya Melania inaweza kutimiza 'jukumu la kihistoria' kwa Gaza.

Hivi ndivyo vyombo vya habari duniani vilivyoripoti kuhusu barua ya Erdogan:

Uingereza

BBC ilishiriki barua ya Emine Erdogan kwenye akaunti yake ya X yenye wafuasi takriban milioni 50, na pia kwenye akaunti yake ya Instagram yenye wafuasi milioni 29.4. Kwa kichwa cha habari, 'Mke wa Rais wa Uturuki amuomba Melania Trump kwa ajili ya watoto wa Gaza,' BBC pia ilichapisha ripoti kwenye tovuti yake.

Gazeti la The Telegraph liliripoti kwamba Erdogan alitoa wito wa kuokoa watoto wa Gaza, akibainisha kuwa barua hiyo inalenga kumshirikisha Trump katika juhudi za amani Gaza. Shirika la habari la Reuters lilitumia kichwa cha habari, 'Mke wa Rais wa Uturuki amuomba Melania Trump azungumze kuhusu Gaza.'

Kulingana na kituo cha habari cha Sky News cha Uingereza, Erdogan alimuandikia Melania barua akimtaka kuonyesha huruma sawa kwa watoto wa Gaza kama alivyofanya kwa watoto wa Ukraine walioathiriwa na vita.

Zilizopendekezwa

Ufaransa

Jarida la Kifaransa Le Point, katika ripoti yake yenye kichwa, 'Lazima tuunganishe sauti zetu: Emine Erdogan amuomba Melania Trump kuwatetea watoto wa Gaza,' lilisema kwamba Erdogan alimwomba Melania kukutana na Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu kuhusu hali ya watoto wa Gaza.

Gazeti la Le Figaro lilichapisha habari yenye kichwa, 'Kama mama, mwanamke na binadamu: Emine Erdogan amuomba Melania Trump kutetea haki za watoto wa Gaza,' likijumuisha sehemu ya barua inayosema, 'Kama mama, mwanamke na binadamu, ninashiriki hisia zako na natumaini kuwa utatoa matumaini sawa kwa watoto wa Gaza wanaotamani amani na utulivu.'

Ujerumani

Tovuti ya habari ya NTV ya Ujerumani iliripoti kwa kichwa, 'Mke wa Erdogan aandika barua ya hisia kwa Trump.' Ripoti hiyo ilisema kwamba Erdogan alimwomba Mke wa Rais wa Marekani kuonyesha hisia kwa watoto wa Gaza.

Jarida la Der Spiegel lilisema Emine Erdogan aliandika kuhusu jinsi jina 'mtoto asiyejulikana' lilivyowekwa kwa watoto wa Gaza limeacha majeraha yasiyopona katika dhamiri zetu.

Bulgaria

Kituo kikubwa cha televisheni binafsi nchini Bulgaria, bTV, kilichapisha makala ikisema, 'Mke wa Rais wa Uturuki amuomba Melania Trump kumshawishi Waziri Mkuu wa Israeli kumaliza mgogoro wa kibinadamu Gaza.'

Nchi nyingine nyingi kama Ugiriki, Uswizi, Ubelgiji, Australia, Malaysia, Singapore, Bangladesh, Pakistan, India, Japan, na nchi za Mashariki ya Kati pia zilitoa taarifa kuhusu barua hiyo, zikisisitiza ujumbe wa huruma na wito wa haki wa Emine Erdogan.

Soma zaidi
Ethiopia yawania kuandaa mkutano wa Umoja wa Mataifa kuhusu tabianchi 2027
Mwanamfalme wa Qatar ataka kuwekeza dola bilioni 21 DRC,serikali ya nchi hiyo imesema
DR Congo yashtumu waasi wa M23 kwa kukiuka haki za binadamu, kulazimisha watu kujiunga nao
Luhaga Mpina: Sirudi CCM ng’o
Uturuki kuzidi uwezo wa meli ya kivita ya Ufaransa 'Charles de Gaulle' - ripoti
Uturuki yatuma msaada wa kibinadamu Afghanistan kufuatia tetemeko la ardhi
Ripoti: Ofisi ya Rais Ruto yatumia zaidi ya dola elfu 15 kwa huduma za uchapishaji kwa siku
Wito wa msaada watolewa baada ya maporomoko ya ardhi kuangamiza kijiji cha Sudan, na kuua watu 1,000
Fidan wa Uturuki inajadili kutambuliwa kwa Palestina, msaada wa Gaza na wenzake wa Oman na Saudi
Shirika la ndege la Uturuki larejelea safari zake kuelekea Misrata nchini Libya baada ya miaka 10
Misheni za kulinda amani za Sudan Kusini, DRC ziko hatarini kutokana na kupunguzwa kwa ufadhili: UN
Umoja wa Mataifa waonya kuhusu hali mbaya Gaza huku kukiwa na vikwazo vya Israel kwa misaada
Mapigano kaskazini mashariki mwa Sudan Kusini yasababisha vifo vya watu wasiopungua 20
Waziri wa Mambo ya Nje Misri aomba mabadiliko Baraza la Usalama, akemea 'undumakuwili' wa Magharibi
Jumuiya ya Nchi za Kiarabu yaifutia Somalia deni la miaka 38
Kionjo cha TRT Global. Tupe mrejesho wako.
Contact us