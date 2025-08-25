Watu wa Palestina wanahitaji "hatua yetu ya pamoja," Waziri wa Mambo ya Nje wa Uturuki Hakan Fidan alisema Jumatatu wakati wa ufunguzi wa mkutano wa dharura wa Jumuiya ya Ushirikiano wa Mataifa ya Kiislamu (OIC) kuhusu Gaza.

Akizungumza katika mkutano wa Jumuiya ya Ushirikiano wa Mataifa ya Kiislamu (OIC) uliofanyika katika mji wa Jeddah nchini Saudi Arabia, mwenyekiti wa mkutano huo Fidan alisema, "Wanachohitaji watu wa Palestina ni hatua yetu ya pamoja".

Ameonya kuwa utambuzi wa taifa la Palestina hautoshi bila hatua ya kimataifa kuilazimisha Israel kukomesha vita vyake.

"Serikali ya Israel haitaki amani bali kufutwa kwa Palestina. Hili haliwezi kuruhusiwa," alisema.

"Lazima wakomeshwe."

Mkutano wa OIC, unaoongozwa na mwanadiplomasia mkuu wa Uturuki, unaangazia hatua zinazoendelea za Israel huko Gaza na unalenga kuratibu misimamo na majibu ya nchi wanachama.

Katika hotuba ya ufunguzi, Fidan pia alilaani mashambulizi ya walowezi katika Ukingo wa Magharibi unaokaliwa, wakiwemo mawaziri wa Israel, akisisitiza kwamba vitendo hivyo haviwezi kuendelea bila kudhibitiwa katika mji huo wa kihistoria.

Israel imewauwa karibu Wapalestina 62,700 katika hujuma ya kikatili huko Gaza tangu Oktoba 2023.

Vita hivyo vimeharibu eneo hilo, ambalo linakabiliwa na njaa iliyosababishwa kimakusudi na Israeli.