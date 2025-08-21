Hatua hiyo inakuja licha ya kuwepo na madai ya awali kuwa Uganda haikuwa tayari kuwapokea wahamiaji hao.

“Ninavyoelewa mimi, bado hatujafikia makubaliano hayo,” alisema Waziri wa Mambo ya Nje wa nchi hiyo Henry Okello Oryem siku ya Jumatano.

Hadi kufikia sasa, ni Sudan Kusini, Rwanda na Eswatini yaliyokubali kupokea wahamiaji waliorudishwa kutoka Marekani.