Jamii ya Maasai nchini Kenya pamoja na watetezi wa Mazingira wanedelea kuzua utata dhidi ya kuwepo kwa hoteli ndani ya shamba ya hifadhi ya Maasai mara .

Kampuni ya kimataifa ya hoteli ya Marriott International inatazamia kuanzisha hoteli yake ya kifahari ya The Ritz-Carlton barani Afrika kwenye hifadhi ya Maasai Mara.

Dk. Meitamei Ole Dapash anapinga ujenzi wa Kambi ya Safari ya Ritz-Carlton Sand River kwa misingi kwamba iko kwenye korido ya uhamiaji wa wanyamapori.

Katika barua ya kwanza ya Julai 24, 2025, Dkt.Ole Dapash, Mkurugenzi wa Taasisi ya Elimu, Utafiti na Uhifadhi wa Maasai (MERC), anasema mradi huu unaharibu hifadhi ya asilia.

Tumepata mwasiliano kutoka kwa hoteli hiyo , licha ya wao kuelezea wa nini wamejenga kwa eneo hilo lakini wamekubali kuwa maoni ya wanachi lazima yasikilizwa na maswala ya mazingira yazingatiwe,” Dkt. Dopash amesema.

“ Hakuna kiwango cha sababu ziwe kibiashara au kisiasa ambacho kinafanya uharibifu wa barabara ya wanyama hawa kuwa ya haki,” ameongezea.

Dkt. Mamo B. Mamo, Mkurugenzi Mkuu wa Mamlaka ya Kitaifa ya Usimamizi wa Mazingira (NEMA) ilithibitisha mamlaka ya mazingira iliidhinisha mradi huo tarehe 14 Mei 2024.