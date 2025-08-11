Uganda wana cha kufurahia baada ya kuwa na alama sita kibindoni hii ni baada ya ushindi wao wa Jumatatu dhidi ya Menas wa Niger.

Uganda iligawanya magoli yake katika kila kipindi, ikienda mapumziko wakiwa na goli moja tayari dhidi ya wapinzani wao.

Allan Okello aliipatia timu hiyo ya nyumbani bao la kwanza katika dakika ya 25, naye Joel Sserunjogi akakamilisha furaha ya mashabiki alipoingiza kimiani goli la pili katika dakika ya 56.