Somalia yawanyonga wanajeshi kwa kula njama na magaidi wa Al Shabab kumuua kamanda mkuu
Wanajeshi wawili wa Somalia waliohukumiwa kifo kwa kula njama na kundi la kigaidi la Al Shabab kumuua kamanda mmoja walinyongwa siku ya Jumatatu, maafisa wa mahakama ya kijeshi walisema.
Somalia imetekeleza hukumu ya kifo kwa askari wawili waliotia njama na magaidi wa Al Shabab kumuua kamanda mwandamizi wa jeshi mwezi Julai 2025. / others
Wanajeshi wawili wa Somalia waliohukumiwa kifo kwa kula njama na kundi la kigaidi la Al Shabab kumuua kamanda walitekelezwa hukumu yao Jumatatu, maafisa wa mahakama ya kijeshi walisema.

Mahakama ya kijeshi katika mji mkuu Mogadishu iliwahukumu wanajeshi hao wawili kifo mnamo Agosti, baada ya kupatikana na hatia ya kumuua kamanda wa kikosi chao mnamo Julai.

Mmoja aligundulika kuwa alipokea kifaa cha mlipuko, huku wa pili akiweka kifaa hicho chini ya kitanda cha kamanda wao, kabla ya kulipuliwa kwa njia ya mbali.

"Walitekelezwa leo kwa kuhusika kwao katika mauaji ya Kamanda Aided Mohamed Ali," alisema mwendesha mashtaka Hassan Siyad Mohamed.

Wanachama wa Al Shabab waliopatikana na hatia, wanyongwa

"Yeyote atakayepatikana na uhusiano na magaidi na kuthibitishwa, siku moja Mungu atakufichua, na utajulikana, na tutakupata na kukunyonga kwa kikosi cha risasi," alisema Liban Ali Yarrow, mwenyekiti wa mahakama kuu ya kijeshi.

Wanachama watatu wa Al Shabab waliopatikana na hatia wiki iliyopita kwa kuua watu huko Mogadishu walinyongwa kwa kikosi cha risasi.

CHANZO:AFP
