AFRIKA
2 dk kusoma
Wanajeshi wa RSF waua zaidi ya 40 katika kambi ya Darfur: waokoaji
Vikosi vya Msaada wa Haraka vya Sudan (RSF) vilishambulia kambi ya wakimbizi huko Darfur siku ya Jumatatu, na kuua takriban raia 40 na kuwajeruhi wengine 19, waokoaji walisema.
Wanajeshi wa RSF waua zaidi ya 40 katika kambi ya Darfur: waokoaji
Mgogoro wa wakimbizi Sudan ndio mbaya zaidi duniani kwa sasa. / Picha: Reuters
tokea masaa 21

Vikosi vya kijeshi vya Haraka vya Sudan (RSF) vilishambulia kambi ya wakimbizi huko Darfur siku ya Jumatatu, na kuua angalau raia 40 na kuwajeruhi wengine 19, waokoaji walisema.

RSF walivamia Abu Shouk, wakifyatua risasi ndani ya nyumba na mitaani, kulingana na taarifa ya Chumba cha Dharura cha eneo hilo, ambacho kiliripoti "zaidi ya raia 40" kuuawa katika kambi hiyo kaskazini mwa El-Fasher – mji wa mwisho katika eneo la magharibi la Darfur ambao bado unashikiliwa na jeshi la Sudan, ambalo limekuwa vitani na kundi hilo la kijeshi tangu Aprili 2023.

Katika miezi ya hivi karibuni, mji mkuu wa jimbo la Darfur Kaskazini, El-Fasher, na kambi za wakimbizi zilizo karibu, zimekuwa zikishambuliwa tena na RSF, baada ya kundi hilo kujiondoa kutoka mji mkuu wa Sudan, Khartoum, mapema mwaka huu.

Shambulio kubwa la RSF mnamo Aprili kwenye kambi ya wakimbizi ya Zamzam, iliyo karibu, liliwalazimisha makumi ya maelfu ya watu kukimbia tena – wengi wao sasa wanahifadhiwa ndani ya El-Fasher.

Vita vya mauti

Zilizopendekezwa

RSF inamiliki karibu maeneo yote ya Darfur na, pamoja na washirika wake, sehemu za kusini mwa Sudan, wakati jeshi linatawala kaskazini, mashariki, na katikati mwa nchi.

Vita hivyo, ambavyo sasa viko katika mwaka wake wa tatu, vimeua maelfu ya watu, kuwafukuza mamilioni, na kuunda kile Umoja wa Mataifa unachoelezea kama mgogoro mkubwa zaidi wa wakimbizi na njaa duniani.

Mwaka jana, njaa ilitangazwa katika kambi tatu karibu na El-Fasher, ikiwemo Abu Shouk, na Umoja wa Mataifa ulikadiria kuwa ingeenea hadi mjini humo kufikia Mei iliyopita.

Ukosefu wa data umekwamisha tangazo rasmi la njaa.

CHANZO:AFP
Soma zaidi
Maafisa waliofariki katika ajali ya helikopta Ghana wazikwa
Jamii ya Maasai Kenya yapinga hoteli ya kifahari katika hifadhi ya Maasai Mara
Wagombea zaidi wa Urais Tanzania wapokea fomu zao za uteuzi kutoka kwa Tume huru ya Uchaguzi
Utapiamlo waua watu 63 kwa wiki katika jimbo la El-Fasher Sudan
Wanajeshi 24 wakamatwa Mali kwa njama ya kufanya mapinduzi
'Msisahau Gaza': Ujumbe wa mwisho wa mwandishi wa habari wa Al Jazeera aliyeuawa
Sudan Kusini, Uganda kuchunguza mapigano ya mpakani
Tetemeko la ardhi la ukubwa wa 6.1 lapiga magharibi mwa Uturuki
Nchi za Baraza la Usalama la UN zinashutumu mpango wa Israel wa kutwaa Gaza
Rais wa Uturuki akaribisha maendeleo katika mchakato wa amani kati ya Azerbaijan na Armenia
Waziri wa Ulinzi wa Somalia Fiqi awapongeza wanajeshi kwa 'ushujaa' dhidi ya magaidi wa Al Shabab
Maelfu wafanya maandamano nchini Sudan kuishukuru Uturuki
Njaa na magonjwa yanaenea nchini Sudan - shirika la Umoja wa Mataifa
DR Congo inawatuhumu waasi kwa mauaji ya raia licha ya kuwepo kwa mapatano
Uturuki na Senegal wadhamiria kuendeleza urafiki chanya ushindi wa pande zote
Kionjo cha TRT Global. Tupe mrejesho wako.
Contact us