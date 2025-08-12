Vikosi vya kijeshi vya Haraka vya Sudan (RSF) vilishambulia kambi ya wakimbizi huko Darfur siku ya Jumatatu, na kuua angalau raia 40 na kuwajeruhi wengine 19, waokoaji walisema.

RSF walivamia Abu Shouk, wakifyatua risasi ndani ya nyumba na mitaani, kulingana na taarifa ya Chumba cha Dharura cha eneo hilo, ambacho kiliripoti "zaidi ya raia 40" kuuawa katika kambi hiyo kaskazini mwa El-Fasher – mji wa mwisho katika eneo la magharibi la Darfur ambao bado unashikiliwa na jeshi la Sudan, ambalo limekuwa vitani na kundi hilo la kijeshi tangu Aprili 2023.

Katika miezi ya hivi karibuni, mji mkuu wa jimbo la Darfur Kaskazini, El-Fasher, na kambi za wakimbizi zilizo karibu, zimekuwa zikishambuliwa tena na RSF, baada ya kundi hilo kujiondoa kutoka mji mkuu wa Sudan, Khartoum, mapema mwaka huu.

Shambulio kubwa la RSF mnamo Aprili kwenye kambi ya wakimbizi ya Zamzam, iliyo karibu, liliwalazimisha makumi ya maelfu ya watu kukimbia tena – wengi wao sasa wanahifadhiwa ndani ya El-Fasher.

Vita vya mauti