Rwanda imekataa kile inachokiita madai ya uongo ya ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa (OHCHR) kwamba jeshi lake hivi karibuni liliwasaidia waasi wa M23 kuua raia 319 mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo (DRC).
“OHCHR inadai, bila ushahidi wowote, uthibitisho, au sababu zilizoripotiwa, kwamba Jeshi la Ulinzi la Rwanda ‘lilisaidia’ katika mauaji ya ‘raia 319’ kwenye mashamba mashariki mwa DRC,” ilisema taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Rwanda siku ya Jumatatu.
Wizara hiyo iliongeza kuwa kuhusisha jeshi la Rwanda katika madai hayo bila msingi wowote ni jambo lisilokubalika na linatia shaka juu ya uaminifu wa ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa na mbinu zake za uchunguzi wa hali hiyo.
Aidha, wizara hiyo ilisema kuwa katika muktadha ambapo ujumbe wa kulinda amani wa Umoja wa Mataifa (MONUSCO) “umeshindwa kwa muda mrefu kuwalinda raia” katikati ya hali ya ukosefu wa usalama, madai ya OHCHR yanaweza kudhoofisha juhudi za kumaliza mgogoro kwa amani mashariki mwa DRC.
Tamko la kanuni
Ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa ilisema, ikinukuu ushuhuda wa moja kwa moja, kwamba M23 waliua angalau raia 319 katika msururu wa mashambulizi kwenye vijiji vinne katika jimbo la Kivu Kaskazini mwezi Julai.
Serikali ya Kongo na waasi wa M23 walitia saini tamko la kanuni mnamo Julai 19 katika mji mkuu wa Qatar, Doha, kufuatia makubaliano ya amani ya Juni 27 kati ya DRC na Rwanda yaliyosimamiwa mjini Washington, DC.
Tamko hilo, lililosainiwa na wawakilishi wa serikali ya Kongo na muungano wa makundi ya waasi wakiwemo M23, liliahidi pande zote mbili kusitisha mapigano kwa kudumu.
Umoja wa Mataifa, Kinshasa, na wengine wanaituhumu Rwanda jirani kwa kuunga mkono M23, madai ambayo Kigali inakanusha.
Kundi hilo la waasi, ambalo liko katikati ya mgogoro mashariki mwa DRC, linadhibiti maeneo makubwa, yakiwemo miji mikuu ya majimbo ya Goma na Bukavu, ambayo waliteka mapema mwaka huu.