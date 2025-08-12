Rwanda imekataa kile inachokiita madai ya uongo ya ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa (OHCHR) kwamba jeshi lake hivi karibuni liliwasaidia waasi wa M23 kuua raia 319 mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo (DRC).

“OHCHR inadai, bila ushahidi wowote, uthibitisho, au sababu zilizoripotiwa, kwamba Jeshi la Ulinzi la Rwanda ‘lilisaidia’ katika mauaji ya ‘raia 319’ kwenye mashamba mashariki mwa DRC,” ilisema taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Rwanda siku ya Jumatatu.

Wizara hiyo iliongeza kuwa kuhusisha jeshi la Rwanda katika madai hayo bila msingi wowote ni jambo lisilokubalika na linatia shaka juu ya uaminifu wa ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa na mbinu zake za uchunguzi wa hali hiyo.

Aidha, wizara hiyo ilisema kuwa katika muktadha ambapo ujumbe wa kulinda amani wa Umoja wa Mataifa (MONUSCO) “umeshindwa kwa muda mrefu kuwalinda raia” katikati ya hali ya ukosefu wa usalama, madai ya OHCHR yanaweza kudhoofisha juhudi za kumaliza mgogoro kwa amani mashariki mwa DRC.

Tamko la kanuni