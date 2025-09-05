Uturuki imeanza rasmi kutengeneza kifaru chake cha kivita cha “Altay,” katika kiwanda chake cha Ankara cha BMC, ikiwa ni hatua kubwa katika mipango yake ya kuimarisha ulinzi wa nchi.

Fuat Tosyali, Mwenyekiti wa BMC, amesema siku ya Ijumaa kuwa mradi huo unatimiza ndoto ya karne ya Uturuki.

“Kiwanda chetu kimeanza kutengeneza kwa wingi, baada ya kuweka msingi wake mwaka jana — tunatarajia kufikia mahitaji ya Jeshi la Uturuki na washirika wake katika sekta ya ulinzi,” alisema.

Kikiwa na teknolojia ya kisasa, kifaru cha Altay kinawezeshwa na injini ya BATU, iliyotengenezwa ndani ya nchi na BMC Power, kampuni iliyo sehemu ya BMC.

Kiwanda hicho cha Ankara kinatumia mfumo wa roboti na teknolojia ya kisasa katika kila hatua ya uzalishaji, kuanzia hatua ya mwanzo hadi kukamilika kwake.

‘Hakuna changamoto zozote’