Kituo cha Uturuki cha Kupambana na Upotoshaji wa Taarifa kimekanusha ripoti za vyombo vya habari vya Israel zilizotaja Uturuki na kuihusisha na madai ya njama ya kumuua waziri wa Israel, vikieleza kuwa ni sehemu ya kampeni ya makusudi ya kuichafua.

“Kutajwa kwa jina la nchi yetu katika ripoti za baadhi ya vyombo vya habari vya Israel kuhusu madai ya njama ya kumuua waziri wa Israel ni matokeo ya kampeni ya upotoshaji wa makusudi inayolenga Uturuki,” kituo hicho kilisema.

Kituo hicho kilisisitiza kuwa kesi hiyo, ambayo vyombo vya habari vya Israel vimewasilisha kama tukio jipya, kwa hakika inahusiana na tukio lililotokea miezi minane iliyopita.

“Zaidi ya hayo, taarifa za watu waliokamatwa kuthibitisha kuwa hawana uhusiano wowote na Uturuki zimethibitishwa na maafisa wa Shirika la Msalaba Mwekundu,” kiliongeza kituo hicho.

Kiliendelea kueleza kuwa lengo kuu la ripoti hizo ni kuunda taswira potofu kuhusu Uturuki katika medani ya kimataifa na kudhoofisha msimamo wake kuhusu Palestina.