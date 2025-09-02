Ubelgiji itatambua rasmi Taifa la Palestina wakati wa Mkutano Mkuu wa Umoja wa Mataifa mwezi Septemba, waziri wake wa mambo ya nje alitangaza.

"Palestina itatambuliwa na Ubelgiji katika kikao cha Umoja wa Mataifa! Na vikwazo vikali vinawekwa dhidi ya serikali ya Israeli," Waziri wa Mambo ya Nje Maxime Prevot aliandika kwenye X siku ya Jumatatu.

Mkutano Mkuu utafanyika kuanzia Septemba 9 hadi 23 huko New York.

Ufaransa ilitangaza mwezi Julai kuwa itatambua taifa la Palestina wakati wa mkutano huo, huku Rais Emmanuel Macron akielezea hatua hiyo kama njia ya kuelekea suluhisho la mataifa mawili.

Janga l akibinadamu

Nchi kadhaa za Magharibi zimehimiza zingine kufuata mfano huo, zikiwemo Uingereza, Kanada, na Australia.

Prevot alisema uamuzi wa Ubelgiji ulifanywa "kwa kuzingatia janga la kibinadamu" linaloendelea Gaza, ambapo karibu miaka miwili ya mashambulizi ya Israeli yamewafukuza karibu wakazi wote wa eneo hilo na kuunda hali ya njaa, kulingana na Umoja wa Mataifa.