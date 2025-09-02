Ubelgiji itatambua rasmi Taifa la Palestina wakati wa Mkutano Mkuu wa Umoja wa Mataifa mwezi Septemba, waziri wake wa mambo ya nje alitangaza.
"Palestina itatambuliwa na Ubelgiji katika kikao cha Umoja wa Mataifa! Na vikwazo vikali vinawekwa dhidi ya serikali ya Israeli," Waziri wa Mambo ya Nje Maxime Prevot aliandika kwenye X siku ya Jumatatu.
Mkutano Mkuu utafanyika kuanzia Septemba 9 hadi 23 huko New York.
Ufaransa ilitangaza mwezi Julai kuwa itatambua taifa la Palestina wakati wa mkutano huo, huku Rais Emmanuel Macron akielezea hatua hiyo kama njia ya kuelekea suluhisho la mataifa mawili.
Janga l akibinadamu
Nchi kadhaa za Magharibi zimehimiza zingine kufuata mfano huo, zikiwemo Uingereza, Kanada, na Australia.
Prevot alisema uamuzi wa Ubelgiji ulifanywa "kwa kuzingatia janga la kibinadamu" linaloendelea Gaza, ambapo karibu miaka miwili ya mashambulizi ya Israeli yamewafukuza karibu wakazi wote wa eneo hilo na kuunda hali ya njaa, kulingana na Umoja wa Mataifa.
"Kwa kuzingatia ukatili unaofanywa na Israeli kinyume na sheria za kimataifa, na kwa kuzingatia wajibu wake wa kimataifa, ikiwa ni pamoja na jukumu la kuzuia hatari yoyote ya mauaji ya kimbari, Ubelgiji ililazimika kuchukua maamuzi makali kuongeza shinikizo kwa serikali ya Israeli na Hamas," Prevot alisema.
Alisisitiza kuwa utambuzi huo haukulenga raia wa kawaida wa Israeli.
Kuheshimu sheria za kimataifa
"Hii si kuhusu kuwaadhibu watu wa Israeli, bali ni kuhakikisha kuwa serikali yao inaheshimu sheria za kimataifa na za kibinadamu na kuchukua hatua kujaribu kubadilisha hali ilivyo ardhini," aliongeza.
Tangazo hilo linamaanisha kuwa Ubelgiji itaungana na Ufaransa na zaidi ya nchi nyingine kumi na mbili zinazounga mkono Azimio la New York, ambalo linaweka msingi wa kutambua rasmi Israeli na Palestina kama sehemu ya juhudi mpya kuelekea suluhisho la mataifa mawili.
Hatua hiyo inaonyesha kukua kwa hasira ya kimataifa kuhusu mauaji ya kimbari Gaza.
Mauaji ya kimbari ya Israeli Gaza yameua zaidi ya Wapalestina 63,000 tangu Oktoba 2023 na kuwafukuza mamilioni, huku Mahakama ya Kimataifa ya Haki ikizingatia kesi ya mauaji ya kimbari dhidi ya Israeli.