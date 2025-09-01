ULIMWENGU
3 dk kusoma
Mashambulizi dhidi ya Waislamu Uingereza hayaangaziwi na vyombo vya habari
Kwa nini Uingereza inachukulia njama za mrengo wa kulia dhidi ya waislamu, kama uhalifu,na siyo ugaidi? ukimya kwa vurugu dhidi ya Uislamu inaonesha undumakuwili wa vyombo vya habari vya Uingereza na siasa, na kuwepo hatari ya kuruhusu udhalilishaji.
Mashambulizi dhidi ya Waislamu Uingereza hayaangaziwi na vyombo vya habari
Mashambulizi dhdi ya Wasilamu Uingereza yanafumbiwa macho, na kuiweka jamii hiyo kwenye hatari. / AP
1 Septemba 2025

Mapema mwaka huu, katika mji mdogo wa Scotland wa Greenock, mvulana wa umri wa miaka 17, aliyekuwa na itikadi za Hitler, alipanga njama ya kuchoma moto kituo cha Waislamu cha Inverclyde, kuwafungia waumini kwa nje, na kuweka ukatili huo mubashara.

Akiwa amefuata itikadi kali ya mrengo wa kulia ya Anders Breivik na alianza kutumia TikTok akiwa na umri wa 13, aliingia msikitini akijifanya anataka kuingia katika dini ya Uislamu. Alipokamatwa, alipatikana na mabomu ya machozi, bastola, na vifaa vya kuanzisha moto. Pia alikuwa ameandika ilani.

Taarifa hii ni hatari, ila kinachoshtua zaidi ni namna gani taarifa hii haijaangaziwa katika vyombo vya habari Uingereza. Sky News iliripoti, ikiwemo walioshuhudia ikiwemo viongozi wa msikiti , lakini vyombo vingine vyote havikuwa na taarifa ya maana.

Sasa tafakari kama aliyefanya hivyo angekuwa Muislamu, na akapanga njama ya kuwadhuru wanaoabudu ndani ya kanisa au sinagogi. Vyombo vyote vya habari vingetangaza kuwa ni ugaidi. Wanasiasa wangetoa taarifa za kulaani ugaidi.  

Idadi ya watu ni dhahiri

Hii siyo simulizi tu.

Pamoja na kuongezeka kwa mashambulizi, Waislamu bado hawapati ulinzi wa kutosha. Iman Atta, mkurugenzi wa shirika la MAMA anasema kuwa mwaka 2024 mashambulizi yaliongezeka kwa asilimia 73 percent in 2024, huku kukiwa na matukio 5,837 yaliyothibitishwa, ikiwa ishara ya kipindi hatari zaidi kwa Waislamu Uingereza. 

Katika maeneo kama Inverclyde, Waislamu wamelazimika kufanya mipango yao wenyewe ya ulinzi, kufuatilia tabia za watu, na kuwa makini kuhusu hofu ya watu kujificha miongoni mwao.

Zilizopendekezwa

Pamoja na hayo kuwa mzigo zaidi, inaondoa uaminifu. Waumini wanakuwa na wasiwasi kwamba mtu anayeswali pembeni mwao huenda akawa na nia mbaya. Hilo ni suala linalowaumizi kisaikolojia kwa jamii ambayo tayari imetengwa

Mwezi Februari 2025, serikali ilianzisha kikosi kazi cha kubaini maana halisi kitaifa ya chuki dhidi ya Waislamu.

Kwa Waislamu wengi, ishara hizi za kutatanisha zinaonesha tatizo kubwa zaidi: Chuki dhidi ya Uislamu inatambulika lakini haishughulikiwi kama inavyotarajiwa.

Shirika la misaada la Tell MAMA na IRU wanaendelea kuziba pengo hilo, wakiorodhesha dhulma, kutoa msaada wa kisheria, na kutaka kutambuliwa, lakini wanafanya hivyo hukus serikali na vyombo vya habari vikiwa havioneshi ushirikiano.

Kuwapa nguvu wanaohusika na uhalifu

Kwa kudharau vurugu za chuki kwa Waislamu Uingereza inaingia katika hatari ya kufanya ya Waislamu kuonekana hayana thamani. Ukimya huu unawapa nguvu wanaohusika na uhalifu. Ishara kuwa wenye itikadi kali kuwa wanaweza kufanya wanachotaka bila kukamatwa, na ujumbe kwa Waislamu kuwa usalama siyo suala linalopewa kipaumbele na taifa.

Vyombo vya habari vya Uingereza vinatakiwa kuripoti kuhusu chuki dhidi ya Waislamu kwa uthubutu sawa kama wanavyotoa taarifa za matukio mengine ya kigaidi. Mashambulizi kwa miskiti na jamii yanafaa kuwa zaidi ya kutajwa tu.

Na serikali lazima ijumuishe chuki dhidi ya Waislamu katika mikakati yake ya uhalifu wa chuki na kukabiliana na ugaidi, kuhakikisha kuwa ugaidi wa siasa za mrengo wa kulia unachukuliwa kwa uzito sawa na vitisho vingine vya ugaidi.

Hatimaye, umma lazima wataka watu kuwajibishwa. Uingerea haiwezi kuendelea kufumbia macho taarifa hizi kwa sababu tu walioshambuliwa ni Waislamu. Kama nchi haiwezi kufkiria kufanya chuki dhidi ya Waislamu kuwa suala la dharura, kuna hatari ya kuwepo kwa tatizo kubwa zaidi ambalo halitoweza kufumbiwa macho tena.

CHANZO:TRT World and Agencies
Soma zaidi
Ethiopia yawania kuandaa mkutano wa Umoja wa Mataifa kuhusu tabianchi 2027
Mwanamfalme wa Qatar ataka kuwekeza dola bilioni 21 DRC,serikali ya nchi hiyo imesema
DR Congo yashtumu waasi wa M23 kwa kukiuka haki za binadamu, kulazimisha watu kujiunga nao
Luhaga Mpina: Sirudi CCM ng’o
Uturuki kuzidi uwezo wa meli ya kivita ya Ufaransa 'Charles de Gaulle' - ripoti
Uturuki yatuma msaada wa kibinadamu Afghanistan kufuatia tetemeko la ardhi
Ripoti: Ofisi ya Rais Ruto yatumia zaidi ya dola elfu 15 kwa huduma za uchapishaji kwa siku
Wito wa msaada watolewa baada ya maporomoko ya ardhi kuangamiza kijiji cha Sudan, na kuua watu 1,000
Fidan wa Uturuki inajadili kutambuliwa kwa Palestina, msaada wa Gaza na wenzake wa Oman na Saudi
Shirika la ndege la Uturuki larejelea safari zake kuelekea Misrata nchini Libya baada ya miaka 10
Misheni za kulinda amani za Sudan Kusini, DRC ziko hatarini kutokana na kupunguzwa kwa ufadhili: UN
Umoja wa Mataifa waonya kuhusu hali mbaya Gaza huku kukiwa na vikwazo vya Israel kwa misaada
Mapigano kaskazini mashariki mwa Sudan Kusini yasababisha vifo vya watu wasiopungua 20
Waziri wa Mambo ya Nje Misri aomba mabadiliko Baraza la Usalama, akemea 'undumakuwili' wa Magharibi
Jumuiya ya Nchi za Kiarabu yaifutia Somalia deni la miaka 38
Kionjo cha TRT Global. Tupe mrejesho wako.
Contact us