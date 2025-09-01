Mapema mwaka huu, katika mji mdogo wa Scotland wa Greenock, mvulana wa umri wa miaka 17, aliyekuwa na itikadi za Hitler, alipanga njama ya kuchoma moto kituo cha Waislamu cha Inverclyde, kuwafungia waumini kwa nje, na kuweka ukatili huo mubashara.

Akiwa amefuata itikadi kali ya mrengo wa kulia ya Anders Breivik na alianza kutumia TikTok akiwa na umri wa 13, aliingia msikitini akijifanya anataka kuingia katika dini ya Uislamu. Alipokamatwa, alipatikana na mabomu ya machozi, bastola, na vifaa vya kuanzisha moto. Pia alikuwa ameandika ilani.

Taarifa hii ni hatari, ila kinachoshtua zaidi ni namna gani taarifa hii haijaangaziwa katika vyombo vya habari Uingereza. Sky News iliripoti, ikiwemo walioshuhudia ikiwemo viongozi wa msikiti , lakini vyombo vingine vyote havikuwa na taarifa ya maana.

Sasa tafakari kama aliyefanya hivyo angekuwa Muislamu, na akapanga njama ya kuwadhuru wanaoabudu ndani ya kanisa au sinagogi. Vyombo vyote vya habari vingetangaza kuwa ni ugaidi. Wanasiasa wangetoa taarifa za kulaani ugaidi.

Idadi ya watu ni dhahiri

Hii siyo simulizi tu.



Pamoja na kuongezeka kwa mashambulizi, Waislamu bado hawapati ulinzi wa kutosha. Iman Atta, mkurugenzi wa shirika la MAMA anasema kuwa mwaka 2024 mashambulizi yaliongezeka kwa asilimia 73 percent in 2024, huku kukiwa na matukio 5,837 yaliyothibitishwa, ikiwa ishara ya kipindi hatari zaidi kwa Waislamu Uingereza.

Katika maeneo kama Inverclyde, Waislamu wamelazimika kufanya mipango yao wenyewe ya ulinzi, kufuatilia tabia za watu, na kuwa makini kuhusu hofu ya watu kujificha miongoni mwao.