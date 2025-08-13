MICHEZO
1 dk kusoma
Waziri Mkuu wa Sudan anasherehekea timu ya taifa kuiondoa Nigeria yenye hadhi ya juu kutoka CHAN
Timu ya Nigeria imekwisha kimahesabu kwenye mashindano ya CHAN , ikiwa chini ya jedwali bila hata pointi moja na kusalia na mechi moja pekee.
Waziri Mkuu wa Sudan anasherehekea timu ya taifa kuiondoa Nigeria yenye hadhi ya juu kutoka CHAN
Sudan itakabiliana na Senegal Jumanne ijayo kuamua vinara wa Kundi D. / CAF
tokea masaa 9

Waziri Mkuu wa Sudan, Kamil Idris, amepongeza "uwezo wa kipekee" wa timu ya taifa ya soka katika Mashindano ya Mataifa ya Afrika (CHAN 2024), akieleza fahari ya Sudan kufuatia ushindi wa mabao 4-0 dhidi ya Nigeria siku ya Jumanne.

Sudan ilitoa mshangao mkubwa zaidi wa CHAN 2024 hadi sasa, kwa kuishinda Nigeria yenye nafasi ya juu zaidi kwa mabao 4-0 huko Zanzibar na kuongoza Kundi D.

Super Eagles ya Nigeria sasa imeondolewa rasmi kwenye mashindano, ikibaki mkiani mwa jedwali bila alama yoyote huku ikiwa na mchezo mmoja uliosalia.

Waziri Mkuu aliwapongeza wachezaji, benchi la ufundi, na wafanyakazi wa kiutawala, pamoja na kila mtu aliyeshiriki kufanikisha ushindi huu, akisema kuwa ushindi huu ni moja ya vita ambazo nchi inapigana ili kuleta maendeleo na matumaini ya siku zijazo zenye mwanga kwa watu wa Sudan.

CHANZO:TRT Afrika
