Waziri Mkuu wa Sudan, Kamil Idris, amepongeza "uwezo wa kipekee" wa timu ya taifa ya soka katika Mashindano ya Mataifa ya Afrika (CHAN 2024), akieleza fahari ya Sudan kufuatia ushindi wa mabao 4-0 dhidi ya Nigeria siku ya Jumanne.

Sudan ilitoa mshangao mkubwa zaidi wa CHAN 2024 hadi sasa, kwa kuishinda Nigeria yenye nafasi ya juu zaidi kwa mabao 4-0 huko Zanzibar na kuongoza Kundi D.