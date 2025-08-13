Sudan ilitoa mshtuko wa CHAN PAMOJA 2024 hadi sasa, kwa kuisambaratisha Nigeria iliyo nafasi ya juu kwa mabao 4-0 huko Zanzibar na kwenda kileleni mwa Kundi D na, katika harakati hizo, kuwaondoa Super Eagles kwenye michuano hiyo ikiwa na mchezo mmoja kusalia.
Abdel Raouf Yagoub alifunga mara mbili baada ya kipindi cha mapumziko na kuongeza bao la kujifunga la Leonard Ngenge na Walieldin Khdir, na kuhitimisha mchezo wa kikatili na wa nidhamu ulioiacha Nigeria mkiani kwa pointi sifuri kutokana na mechi mbili.
Matokeo hayo yanakuja siku ambayo vinara Senegal walifungana 1-1 na Congo, na kuacha msimamo ukiwa tayari kwa raundi ya mwisho: Sudan na Senegal kwa pointi nne kila mmoja, Congo mbili, na Nigeria nje ya mpambano.
Ikiwa na timu nne pekee katika Kundi D, Super Eagles sasa wanaweza kufikia upeo wa pointi tatu - haitoshi kumaliza katika nafasi mbili za juu.
Kugeuza mchezo
Nigeria ilianza kwa dharura na shinikizo kubwa la kuweka mikwaju ya set piece. Kona za dakika nane na tisa zilikuwa kama onjo kwa namna Mohamed Abooja alivyoshughulikia, huku Raymond Tochukwu akipasua kutoka umbali (11’).
Sudan, inayonolewa na Mghana Kwesi Appiah, ilipokea mashambulio hayo kwa ustadi kisha ikageuza mchezo na kuanza msukosuko wa kwanza jioni.
Dakika ya 22, Anthony Ijoma alidhania ameiweka Nigeria mbele baada ya kunyemelea kwa nyuma, lakini VAR ikapinga juhudi za kuotea. Dakika tatu baadaye Sudan walijibu ahueni kwa bao la kwanza: shuti la Yagoub lilitoka nje ya nguzo na kumtoka Ngenge (25’) mwenye bahati mbaya.
Kipigo kilikuja kuwa cha moto kabla ya kipindi cha mapumziko wakati bahati mbaya ya Ngenge dakika chache za mwisho alipougusa mpira kwa mkono ndani ya eneo la hatari (43') - na kumruhusu nahodha Walieldin Khdir kugonga penati kwenye kona ya juu kulia (44').
Mpira wa adhabu
Kocha Eric Chelle alicheza kamari kwa muda na mabadiliko matatu - Steven Manyo, Jabbar Malik na Vincent Temitope juu - ili kutafuta jibu. Badala yake, Sudan ilikaza mtego wao. Mpira wa adhabu wa Tochukwu ulipaa juu (52’) na, karibu mara moja, Falcons wa Jediane waliruka tena.
Kwa Nigeria, takwimu na hadithi ni dhahiri. Mechi mbili, hakuna bao, tano walifungwa. Bao lililokataliwa katika dakika ya 22 halikubadilisha chochote kuhusu safu ya ulinzi ambayo haikuweza kupona kutoka kwa majanga ya Ngenge kabla ya muda wa mapumziko.
Kikosi cha Chelle kilitengeneza nafasi za nusu, lakini kilikosa usahihi katika kupiga krosi na utulivu mbele ya lango; vyombo vya habari vilipopitwa, viliwekwa wazi mara kwa mara chini ya ubavu. Kuhifadhi nafasi kwa Ahmed Tabanja (50’) na Shola Adelani (81’) kulionyesha shindano lililokuwa likizidi kuwa ngumu - lakini ni timu moja tu iliyokuwa na uwezekano wa kufunga tena.
Nini maana yake?
Huku Senegal ikitoka sare mapema, ushindi mnono wa Sudan unawainua hadi wa kwanza kwa tofauti ya mabao (ilicheza 2: W1 D1 L0, GF 5 GA 1).
Senegal iko nafasi ya pili kwa pointi nne, Congo ya tatu kwa mbili, na Nigeria ya nafasi ya nne kwa sifuri - imetolewa kihisabati, kwa sababu hata ushindi wa siku ya mwisho ungefikisha pointi tatu pekee.
Sudan inamenyana na Senegal katika mchujo wa juu-juu ambapo sare inaweza kutosha kulingana na matokeo ya Congo; ushindi utathibitisha kufuzu kwa taarifa na kusisitiza ukuaji wa Appiah kwenye timu hii.
Nigeria inakutana na Congo ikiwa hatarini na maswali ya kujibu kuhusu muundo, uteuzi na utekelezaji katika ngazi ya mashindano.
Sudan yenye nidhamu, yenye kujiamini ilipata kila furaha; Nigeria iliyoshitushwa na makombora lazima sasa ijipange upya na kujijenga upya. Katika usiku wa dau kubwa huko Zanzibar, Falcons walipaa - na Super Eagles walizamishwa.