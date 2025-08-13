MICHEZO
3 dk kusoma
CHAN 2024: Nigeria warudishwa numbani, sura zimewashuka
Kichapo cha 4-0 kutoka kwa Sudan sio kitu Super Eagles walitarajia lakini sasa hawatosahau maisha
CHAN 2024: Nigeria warudishwa numbani, sura zimewashuka
Sudan v Nigeria / CAF
tokea masaa 11

Sudan ilitoa mshtuko wa CHAN PAMOJA 2024 hadi sasa, kwa kuisambaratisha Nigeria iliyo nafasi ya juu kwa mabao 4-0 huko Zanzibar na kwenda kileleni mwa Kundi D na, katika harakati hizo, kuwaondoa Super Eagles kwenye michuano hiyo ikiwa na mchezo mmoja kusalia.

Abdel Raouf Yagoub alifunga mara mbili baada ya kipindi cha mapumziko na kuongeza bao la kujifunga la Leonard Ngenge na Walieldin Khdir, na kuhitimisha mchezo wa kikatili na wa nidhamu ulioiacha Nigeria mkiani kwa pointi sifuri kutokana na mechi mbili.

Matokeo hayo yanakuja siku ambayo vinara Senegal walifungana 1-1 na Congo, na kuacha msimamo ukiwa tayari kwa raundi ya mwisho: Sudan na Senegal kwa pointi nne kila mmoja, Congo mbili, na Nigeria nje ya mpambano.

Ikiwa na timu nne pekee katika Kundi D, Super Eagles sasa wanaweza kufikia upeo wa pointi tatu - haitoshi kumaliza katika nafasi mbili za juu.

Kugeuza mchezo

Nigeria ilianza kwa dharura na shinikizo kubwa la kuweka mikwaju ya set piece. Kona za dakika nane na tisa zilikuwa kama onjo kwa namna Mohamed Abooja alivyoshughulikia, huku Raymond Tochukwu akipasua kutoka umbali (11’).

Sudan, inayonolewa na Mghana Kwesi Appiah, ilipokea mashambulio hayo kwa ustadi kisha ikageuza mchezo na kuanza msukosuko wa kwanza jioni.

Dakika ya 22, Anthony Ijoma alidhania ameiweka Nigeria mbele baada ya kunyemelea kwa nyuma, lakini VAR ikapinga juhudi za kuotea. Dakika tatu baadaye Sudan walijibu ahueni kwa bao la kwanza: shuti la Yagoub lilitoka nje ya nguzo na kumtoka Ngenge (25’) mwenye bahati mbaya.

Kipigo kilikuja kuwa cha moto kabla ya kipindi cha mapumziko wakati bahati mbaya ya Ngenge dakika chache za mwisho alipougusa mpira kwa mkono ndani ya eneo la hatari (43') - na kumruhusu nahodha Walieldin Khdir kugonga penati kwenye kona ya juu kulia (44').

Mpira wa adhabu

Zilizopendekezwa

Kocha Eric Chelle alicheza kamari kwa muda na mabadiliko matatu - Steven Manyo, Jabbar Malik na Vincent Temitope juu - ili kutafuta jibu. Badala yake, Sudan ilikaza mtego wao. Mpira wa adhabu wa Tochukwu ulipaa juu (52’) na, karibu mara moja, Falcons wa Jediane waliruka tena.

Kwa Nigeria, takwimu na hadithi ni dhahiri. Mechi mbili, hakuna bao, tano walifungwa. Bao lililokataliwa katika dakika ya 22 halikubadilisha chochote kuhusu safu ya ulinzi ambayo haikuweza kupona kutoka kwa majanga ya Ngenge kabla ya muda wa mapumziko.

Kikosi cha Chelle kilitengeneza nafasi za nusu, lakini kilikosa usahihi katika kupiga krosi na utulivu mbele ya lango; vyombo vya habari vilipopitwa, viliwekwa wazi mara kwa mara chini ya ubavu. Kuhifadhi nafasi kwa Ahmed Tabanja (50’) na Shola Adelani (81’) kulionyesha shindano lililokuwa likizidi kuwa ngumu - lakini ni timu moja tu iliyokuwa na uwezekano wa kufunga tena.

Nini maana yake?

Huku Senegal ikitoka sare mapema, ushindi mnono wa Sudan unawainua hadi wa kwanza kwa tofauti ya mabao (ilicheza 2: W1 D1 L0, GF 5 GA 1).

Senegal iko nafasi ya pili kwa pointi nne, Congo ya tatu kwa mbili, na Nigeria ya nafasi ya nne kwa sifuri - imetolewa kihisabati, kwa sababu hata ushindi wa siku ya mwisho ungefikisha pointi tatu pekee.

Sudan inamenyana na Senegal katika mchujo wa juu-juu ambapo sare inaweza kutosha kulingana na matokeo ya Congo; ushindi utathibitisha kufuzu kwa taarifa na kusisitiza ukuaji wa Appiah kwenye timu hii.

Nigeria inakutana na Congo ikiwa hatarini na maswali ya kujibu kuhusu muundo, uteuzi na utekelezaji katika ngazi ya mashindano.

Sudan yenye nidhamu, yenye kujiamini ilipata kila furaha; Nigeria iliyoshitushwa na makombora lazima sasa ijipange upya na kujijenga upya. Katika usiku wa dau kubwa huko Zanzibar, Falcons walipaa - na Super Eagles walizamishwa.

CHANZO:TRT Afrika Swahili
Soma zaidi
Misri inasema haitoacha haki ya maji yake huku kukiwa na mvutano kuhusu bwawa la Nile na Ethiopia
Spika wa zamani wa Nigeria Tambuwal akamatwa kwa madai ya ufisadi wa milioni $123
Rwanda kuhesabu ndege aina ya korongo wa majivu
Na Coletta Wanjohi
Watu 80 wamefariki dunia nchini Kenya katika ajali za barabarani ndani ya siku nne
Erdogan: UN lazima ifanyiwe mageuzi makubwa ili kutimiza wajibu wake inapoadhimisha miaka 80
Somalia yawanyonga wanajeshi kwa kula njama na magaidi wa Al Shabab kumuua kamanda mkuu
Rwanda yakanusha ripoti ya Umoja wa Mataifa inayohusisha vifo vya raia mashariki mwa DRC
Wanajeshi wa RSF waua zaidi ya 40 katika kambi ya Darfur: waokoaji
Uganda yazoa alama 3 zingine kwa ushindi dhidi ya Niger
Jeshi la Nigeria laua zaidi ya 'wapiganaji' 100 katika mashambulizi ya angani,ardhini
Maafisa waliofariki katika ajali ya helikopta Ghana wazikwa
Jamii ya Maasai Kenya yapinga hoteli ya kifahari katika hifadhi ya Maasai Mara
Wagombea zaidi wa Urais Tanzania wapokea fomu zao za uteuzi kutoka kwa Tume huru ya Uchaguzi
Utapiamlo waua watu 63 kwa wiki katika jimbo la El-Fasher Sudan
Wanajeshi 24 wakamatwa Mali kwa njama ya kufanya mapinduzi
Kionjo cha TRT Global. Tupe mrejesho wako.
Contact us