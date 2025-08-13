Sudan ilitoa mshtuko wa CHAN PAMOJA 2024 hadi sasa, kwa kuisambaratisha Nigeria iliyo nafasi ya juu kwa mabao 4-0 huko Zanzibar na kwenda kileleni mwa Kundi D na, katika harakati hizo, kuwaondoa Super Eagles kwenye michuano hiyo ikiwa na mchezo mmoja kusalia.

Abdel Raouf Yagoub alifunga mara mbili baada ya kipindi cha mapumziko na kuongeza bao la kujifunga la Leonard Ngenge na Walieldin Khdir, na kuhitimisha mchezo wa kikatili na wa nidhamu ulioiacha Nigeria mkiani kwa pointi sifuri kutokana na mechi mbili.

Matokeo hayo yanakuja siku ambayo vinara Senegal walifungana 1-1 na Congo, na kuacha msimamo ukiwa tayari kwa raundi ya mwisho: Sudan na Senegal kwa pointi nne kila mmoja, Congo mbili, na Nigeria nje ya mpambano.

Ikiwa na timu nne pekee katika Kundi D, Super Eagles sasa wanaweza kufikia upeo wa pointi tatu - haitoshi kumaliza katika nafasi mbili za juu.

Kugeuza mchezo

Nigeria ilianza kwa dharura na shinikizo kubwa la kuweka mikwaju ya set piece. Kona za dakika nane na tisa zilikuwa kama onjo kwa namna Mohamed Abooja alivyoshughulikia, huku Raymond Tochukwu akipasua kutoka umbali (11’).

Sudan, inayonolewa na Mghana Kwesi Appiah, ilipokea mashambulio hayo kwa ustadi kisha ikageuza mchezo na kuanza msukosuko wa kwanza jioni.

Dakika ya 22, Anthony Ijoma alidhania ameiweka Nigeria mbele baada ya kunyemelea kwa nyuma, lakini VAR ikapinga juhudi za kuotea. Dakika tatu baadaye Sudan walijibu ahueni kwa bao la kwanza: shuti la Yagoub lilitoka nje ya nguzo na kumtoka Ngenge (25’) mwenye bahati mbaya.

Kipigo kilikuja kuwa cha moto kabla ya kipindi cha mapumziko wakati bahati mbaya ya Ngenge dakika chache za mwisho alipougusa mpira kwa mkono ndani ya eneo la hatari (43') - na kumruhusu nahodha Walieldin Khdir kugonga penati kwenye kona ya juu kulia (44').

Mpira wa adhabu