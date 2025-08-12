Uganda ilikwea kileleni mwa Kundi C kwa ushindi uliodhibitiwa wa 2-0 dhidi ya Niger kwenye Uwanja wa Kitaifa wa Nelson Mandela Jumatatu usiku, na kupata ushindi wa mfululizo wa CHAN kwa mara ya kwanza katika historia yao na kujikita katika nafasi ya robo fainali.

Allan Okello aliweka wenyeji mbele katikati ya kipindi cha kwanza - muda mfupi baada ya kuona penalti yake ikiokolewa - kabla ya Joel Sserunjogi kumaliza kwa nguvu kufikisha pointi ndani ya saa.

Matokeo hayo, yanayokuja baada ya ushindi wa 2-1 wa Afrika Kusini dhidi ya Guinea mapema Jumatatu, yanainyanyua Uganda hadi pointi sita kutokana na mechi tatu, mbele ya Algeria (pointi nne, michezo miwili), Afrika Kusini (nne, mbili) na Guinea (tatu, tatu), huku Niger ikiwa chini kwa sifuri.

Niger walikuwa na fursa zao pia. Joel Mutakubwa alisukuma mbali mpira wa kichwa thabiti wa Mohamed Abdouramane (27') na akawa macho tena kukusanya juhudi za mwisho mwisho za Abdouramane (90+7').

Kati ya uokozi Syli Nationale ilipata tabu kufyatua makombor ay awazi, huku Abdoul-Latif Goumey na Chamsoudine Loukmane Ali wote wakikosa shabaha kutoka kwa nafasi nzuri.

Bao la pili la Uganda lilionyesha umahiri wao. Akishinda mpira katika eneo la kiungo, Okello aliupeleka mchezo mbele na kutelezesha pasi sahihi kwa Sserunjogi, ambaye aligusa na kuruka kona ya juu-kushoto kutoka ukingo wa eneo la yadi sita (56’).