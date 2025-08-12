Uganda ilikwea kileleni mwa Kundi C kwa ushindi uliodhibitiwa wa 2-0 dhidi ya Niger kwenye Uwanja wa Kitaifa wa Nelson Mandela Jumatatu usiku, na kupata ushindi wa mfululizo wa CHAN kwa mara ya kwanza katika historia yao na kujikita katika nafasi ya robo fainali.
Allan Okello aliweka wenyeji mbele katikati ya kipindi cha kwanza - muda mfupi baada ya kuona penalti yake ikiokolewa - kabla ya Joel Sserunjogi kumaliza kwa nguvu kufikisha pointi ndani ya saa.
Matokeo hayo, yanayokuja baada ya ushindi wa 2-1 wa Afrika Kusini dhidi ya Guinea mapema Jumatatu, yanainyanyua Uganda hadi pointi sita kutokana na mechi tatu, mbele ya Algeria (pointi nne, michezo miwili), Afrika Kusini (nne, mbili) na Guinea (tatu, tatu), huku Niger ikiwa chini kwa sifuri.
Niger walikuwa na fursa zao pia. Joel Mutakubwa alisukuma mbali mpira wa kichwa thabiti wa Mohamed Abdouramane (27') na akawa macho tena kukusanya juhudi za mwisho mwisho za Abdouramane (90+7').
Kati ya uokozi Syli Nationale ilipata tabu kufyatua makombor ay awazi, huku Abdoul-Latif Goumey na Chamsoudine Loukmane Ali wote wakikosa shabaha kutoka kwa nafasi nzuri.
Bao la pili la Uganda lilionyesha umahiri wao. Akishinda mpira katika eneo la kiungo, Okello aliupeleka mchezo mbele na kutelezesha pasi sahihi kwa Sserunjogi, ambaye aligusa na kuruka kona ya juu-kushoto kutoka ukingo wa eneo la yadi sita (56’).
Ulikuwa umaliziaji mzuri ulioipa matokeo mchezo wa Uganda mwanga uliostahili na kumalizia onyesho bora la raundi zote kutoka kwa Okello - mfungaji wa bao la kwanza na muundaji wa bao la pili.
Kocha mkuu Morley Byekwaso alikuwa ameomba nidhamu ya kimbinu na lango safi, na timu yake ikatoa yote mawili.
Mabeki wa kati Gavin Kizito na Hilary Mukundane walifanya maamuzi chini ya mpira wa juu, wakati beki wa pembeni Achayi alisawazisha mchezo na mikimbio ya kurejesha, hata kama uchezaji bora wa Niger ulitokana na msururu wa kona katikati ya kipindi cha pili (66’–72’). Ushughulikiaji wa Mutakubwa chini ya shinikizo kwa kuchelewa uliwasaidia wenyeji wakati miguu imechoka.
Ushindi huu una maana gani ?
Huku wakiwa wameshinda mara mbili na kutofungwa tangu kushindwa kwao siku ya kwanza na Algeria, Uganda wameongeza kasi kwa wakati ufaao.
Wamekaa kileleni kwa alama sita, wakiwa na mechi moja ya kucheza na hatima yao iko mikononi mwao wenyewe. Okello sasa ana mabao mawili kwenye fainali hizi na usaidizi mbili ; Sserunjogi ana lengo la kuongeza kiwango chake cha kazi kwenye ubavu.
Kwa Niger, hiki kilikuwa kipigo cha pili mfululizo bila kufunga bao. Timu ya Harouna Doulla ilitengeneza shinikizo katika mikwaju ya set piece dakika za lala salama, lakini ukosefu wa shabaha ndani ya eneo la penalti - na maamuzi ya VAR ambayo yalibadilisha hali ya joto ya mchezo - huwaacha chini na kuhitaji mabadiliko muhimu katika mechi zao zilizosalia ili kuepuka kutoka mapema.