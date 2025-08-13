Bodi ya Nidhamu ya CAF imeitoza faini shirikisho la soka la Kenya (“FKF”) kwa ukiukaji mwingi wa usalama wakati wa mechi michuano ya Mataifa ya Afrika (“CHAN”) dhidi ya Morocco kwenye Uwanja wa Kimataifa wa Michezo wa Moi, Kasarani.

Bodi ya Nidhamu ilipata Kenya na hatia na ikatoza faini ya USD 50,000. Kenya ilionywa kuwa kuendelea kushindwa kutimiza matakwa ya CAF ya usalama na usalama kunaweza kusababisha kuhamishwa kwa mechi za Timu ya Taifa ya Kenya hadi uwanja mbadala.

Kenya ilishauriwa kuongeza hatua za usalama kwa kupeleka wafanyikazi wa kutosha ndani ya eneo la uwanja na pia kuzingatia kufungwa kwa barabara siku za mechi.

Bodi hiyo ya Nidhamu ya CAF pia iliitoza timu ya Morocco faini ya hadi dola 5000 kwa mwenendo usiofaa wa wachezaji wake wakati wa mechi yao na Kenya.