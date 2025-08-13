MICHEZO
Kenya yatozwa faini kubwa ya dola 50,000 kwa kutotimiza vigezo vya usalama katika mechi na Morocco
Kenya na Morocco wote wamepewa onyo kali huku Morocco pia ikitozwa hadi dola 5000 kwa utovu wa nidhamu wa wachezaji wake.
Bodi ya Nidhamu ya CAF imeitoza faini shirikisho la soka la Kenya (“FKF”) kwa ukiukaji mwingi wa usalama wakati wa mechi michuano ya Mataifa ya Afrika (“CHAN”) dhidi ya Morocco kwenye Uwanja wa Kimataifa wa Michezo wa Moi, Kasarani.

Bodi ya Nidhamu ilipata Kenya na hatia na ikatoza faini ya USD 50,000. Kenya ilionywa kuwa kuendelea kushindwa kutimiza matakwa ya CAF ya usalama na usalama kunaweza kusababisha kuhamishwa kwa mechi za Timu ya Taifa ya Kenya hadi uwanja mbadala.

Kenya ilishauriwa kuongeza hatua za usalama kwa kupeleka wafanyikazi wa kutosha ndani ya eneo la uwanja na pia kuzingatia kufungwa kwa barabara siku za mechi.

Bodi hiyo ya Nidhamu ya CAF pia iliitoza timu ya Morocco faini ya hadi dola 5000 kwa mwenendo usiofaa wa wachezaji wake wakati wa mechi yao na Kenya.

Bodi hiyo ilisema kuwa USD 2,500 zitasamehewa kwa masharti kwamba hakuna kosa kama hilo litakalotekelezwa katika kipindi kilichosalia cha CHAN 2024.

Kenya tayari ilishapokea adhabu nyingine ya faini kutoka kwa CAF wakati wa mechi yake ya ufunguzi dhidi ya DRC.

  • USD5,000 kwa mkanyagano na kuingia uwanjani bila kibali.

  • • USD10,000 kwa shambulio dhidi ya wafanyikazi na wageni wa CAF.

  • Kenya pia ilipokea onyo rasmi kwa kuwashwa kwa moto ndani ya uwanja.

    Faini hizo zitalipwa ndani ya siku 60 baada ya taarifa ya uamuzi huu.

CHANZO:TRT Afrika Swahili
