Kocha wa Madagascar akiri Penalti na Kenya ilikuwa 'rusha roho'
Madagascar walikuwa wameongoza kundi lililokuwa na Morocco na DR Congo, lakini kukabiliana na Kenya jijini Nairobi ilikuwa changamoto tofauti sana.
Wakiwa tayari wameshinda shaba katika CHAN 2022, Madagascar wamedhamiria kusonga mbele zaidi wakati huu. / CAF
23 Agosti 2025

Ndoto ya Kenya katika mchezo wao wa kwanza wa CHAN ilimalizika kwa huzuni siku ya Ijumaa huku Madagascar ikijizatiti katika mikwaju ya penalti na kutinga nusu fainali.

Harambee Stars, iliyoshangiliwa na umati wa mashabiki wa Kasarani, ilikuwa ikiwania kutinga nusu fainali ya kwanza ya bara baada ya miaka 38.

Lakini baada ya sare ya 1-1 katika dakika 120, Madagascar walishinda 4-3 kwa mikwaju ya penalti, huku Toky Rakotondraibe akifunga mkwaju wa penalti baada ya Alphonce Omija kuwakosa wenyeji.

Chini ya shinikizo

"Tuliweka kazi nyingi, mbinu tofauti. Ilibidi tutafute njia bora ya kushinda Kenya. Wachezaji walifanya kazi kubwa na ilibidi tuwe tayari kiakili," Rakotondrabe alieleza baada ya mchezo huo.

Huku umati wa nyumbani ukiwa na sauti kamili, kocha alisisitiza kwamba kubadilika ndio jambo kuu.

Kikosi chake kilistahimili mashambulizi ya Wakenya kabla ya Fenohasina Razafimaro kusawazisha kwa mkwaju wa penalti, na kupeleka mchezo katika muda wa ziada na kisha mikwaju ya penalti.

Matokeo matamu

"Tulijua Kenya ingekuwa hatari mbele ya mashabiki wao. Tulilazimika kuzoea wakati wa mchezo, na ninajivunia nidhamu ambayo wachezaji walionyesha," Rakotondrabe aliongeza.

"Taharuki karibu kuvunja moyo wangu" Kocha huyo wa Madagascar alikiri kupigwa kwa mikwaju ya penalti ilikuwa jambo la kusisimua, hata timu yake ilishinda.

Lakini wakati mvutano ulikuwa ukiisha, matokeo yalikuwa matamu. Madagascar sasa wamesalia na mechi moja tu kufika fainali ya CHAN kwa mara ya kwanza katika historia yao.

Kwa Rakotondrabe, ushindi wa Nairobi ulikuwa zaidi ya hatua tu ya kuingia katika hatua nne za mwisho - ulikuwa uthibitisho wa kukua kwa asili ya Madagaska katika soka ya Afrika.

Akiwa tayari ameshinda shaba katika CHAN 2022, timu yake imedhamiria kusonga mbele zaidi wakati huu.

