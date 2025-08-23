Ndoto ya Kenya katika mchezo wao wa kwanza wa CHAN ilimalizika kwa huzuni siku ya Ijumaa huku Madagascar ikijizatiti katika mikwaju ya penalti na kutinga nusu fainali.

Harambee Stars, iliyoshangiliwa na umati wa mashabiki wa Kasarani, ilikuwa ikiwania kutinga nusu fainali ya kwanza ya bara baada ya miaka 38.

Lakini baada ya sare ya 1-1 katika dakika 120, Madagascar walishinda 4-3 kwa mikwaju ya penalti, huku Toky Rakotondraibe akifunga mkwaju wa penalti baada ya Alphonce Omija kuwakosa wenyeji.

Chini ya shinikizo

"Tuliweka kazi nyingi, mbinu tofauti. Ilibidi tutafute njia bora ya kushinda Kenya. Wachezaji walifanya kazi kubwa na ilibidi tuwe tayari kiakili," Rakotondrabe alieleza baada ya mchezo huo.

Madagascar walikuwa wameongoza kundi lililokuwa na Morocco na DR Congo, lakini kukabiliana na Kenya jijini Nairobi ilikuwa changamoto tofauti sana.

Huku umati wa nyumbani ukiwa na sauti kamili, kocha alisisitiza kwamba kubadilika ndio jambo kuu.