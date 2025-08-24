MICHEZO
Afrika Mashariki wote nje ya CHAN huku mashindano hayo yakiingia nusu fainali
Mabingwa watetezi Senegal watamenyana na washindi mara mbili Morocco huku Sudan ikichuana na Madagascar huku michuano ya CHAN PAMOJA 2024 ikiingia katika hatua ya nusu fainali.
Nusu fainali - CHAN: Vigogo kukutana Kampala / CAF
24 Agosti 2025

Safu ya nne bora imeandaliwa baada ya wikendi kali ya robo fainali katika Afrika Mashariki ambapo waandaji wote watatu - Kenya, Tanzania na Uganda - waliondolewa licha ya kuungwa mkono na nyumbani.

Mashindano hayo, yanayoandaliwa kwa pamoja nchini Kenya, Tanzania na Uganda, sasa yana hisia ya uzani mzito huku mabingwa wawili wa zamani bado wakiwa kwenye kinyang'anyiro pamoja na tim mbili za kushtukiza kutoka chini kabisa za shindano hilo.

Senegal waliweka muhuri sifa zao za ubingwa kwa ushindi wa 1-0 dhidi ya Uganda mjini Kampala.

Mbele ya mashabiki zaidi ya 35,000 kwenye Uwanja wa Kitaifa wa Mandela, Simba ya Teranga ilikabwa koo na timu ya Cranes iliyochangamka lakini ikatoka kwa mkwaju wa Oumar Ba dakika ya 62.

Vigogo wawili kukutana

Uganda, ambao walikuwa wamefuzu kwa hatua ya muondoano ya CHAN kwa mara ya kwanza katika historia yao, walifurahia kumiliki mpira zaidi na kutengeneza nafasi nyingi lakini hawakuweza kupata mguso wa mwisho.

Kikosi cha ulinzi cha Senegal kwa mara nyingine kilionyesha maamuzi, huku Seyni Ndiaye akisimamia safu ya ulinzi na kipa Marc Diouf akitengeneza hatua muhimu baadaye.

Zilizopendekezwa

Ushindi huo uliweka nusu fainali dhidi ya Morocco, ambao waliwazaba wenyeji wenzao Tanzania bao 1-0 jijini Dar es Salaam.

Inamaanisha kuwa Kampala itaandaa mkutano wa vigogo wawili wa kweli wa shindano hilo: mabingwa Senegal dhidi ya Morocco, mabingwa 2018 na 2020.

Mechi za msisimko

Wenyeji wameyaaga mashindano lakini ulikuwa maandalizi mazuri Kwa mataifa matatu mwenyeji, robo-fainali ilithibitisha mwisho mchungu kwa kampeni ambazo zilileta msisimko mkubwa wa umma.

Ushiriki wa kwanza wa Kenya ulimalizika kwa huzuni, fahari ya Tanzania ilisitishwa na Morocco, na mafanikio ya kihistoria ya Uganda yalivunjwa na mabingwa watetezi.

Lakini kila mmoja alichangia mechi za msisimko na viwanja vilivyojaa ambavyo viliteka hisia za mashabiki kote barani.

Nusu fainali sasa inaahidi tofauti mbili za kuvutia: moja pambano la uzani mzito kati ya mabingwa wa zamani na wa sasa, lingine pambano la kushtukiza lililoamuliwa kuendeleza hadithi zao.

CHANZO:TRT Afrika Swahili
