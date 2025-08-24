Safu ya nne bora imeandaliwa baada ya wikendi kali ya robo fainali katika Afrika Mashariki ambapo waandaji wote watatu - Kenya, Tanzania na Uganda - waliondolewa licha ya kuungwa mkono na nyumbani.

Mashindano hayo, yanayoandaliwa kwa pamoja nchini Kenya, Tanzania na Uganda, sasa yana hisia ya uzani mzito huku mabingwa wawili wa zamani bado wakiwa kwenye kinyang'anyiro pamoja na tim mbili za kushtukiza kutoka chini kabisa za shindano hilo.

Senegal waliweka muhuri sifa zao za ubingwa kwa ushindi wa 1-0 dhidi ya Uganda mjini Kampala.

Mbele ya mashabiki zaidi ya 35,000 kwenye Uwanja wa Kitaifa wa Mandela, Simba ya Teranga ilikabwa koo na timu ya Cranes iliyochangamka lakini ikatoka kwa mkwaju wa Oumar Ba dakika ya 62.

Vigogo wawili kukutana

Uganda, ambao walikuwa wamefuzu kwa hatua ya muondoano ya CHAN kwa mara ya kwanza katika historia yao, walifurahia kumiliki mpira zaidi na kutengeneza nafasi nyingi lakini hawakuweza kupata mguso wa mwisho.

Kikosi cha ulinzi cha Senegal kwa mara nyingine kilionyesha maamuzi, huku Seyni Ndiaye akisimamia safu ya ulinzi na kipa Marc Diouf akitengeneza hatua muhimu baadaye.