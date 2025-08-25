Licha ya kutawaliwa na vita kwa wenyewe kwa wenyewe kwa muda mrefu sasa, taifa la Sudan limeshangaza watu wengi barani Afrika, baada ya kutinga hatua ya nusu fainali ya michuano ya CHAN 2024.

Sudan imefanikiwa kufanya hivyo baada ya kuitoa miamba mingine ya soka barani Afrika, Algeria kwa mikwaju ya penati 4-2 na hivyo kujiandaa kumenyana na Madagascar siku ya Jumanne.

Licha ya mafanikio hayo, je, unafahamu kwamba nchi hiyo imeshindwa kuendesha ligi zake za ndani kutokana na machafuko ya kisiasa.