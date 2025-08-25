Neno 'ukoloni' na 'ukoloni mamboleo' ni mambo mawili muhimu ambayo yametoa mtazamo wa siasa za dunia za karne ya 19.

Ukoloni unaweza ukasemekana kuwa "mataifa’ yaliyochukuliwa na nchi za nje yaliyopo nje ya mipaka yake, hasa kwa kutumia nguvu ya kijeshi, na kuanzisha utawala huko, kujinufaisha kisiasa, kiuchumi na kitamaduni.".

Ukoloni mamboleo ni siasa zaidi. Mitazamo yote yana historia ubepari, na ina uhusiano wa kihistoria na itikadi.

Bila shaka, mfumo wa mapinduzi ya viwanda wa Uingereza, ambao uliupa ubepari mtazamo wake wa sasa.

Miongoni mwa nchi zilokuwa na uwezo kuanza kuenea kutoka bara Ulaya ahadi duniani kote, Uingereza ilikuwa ya kwanza ikiwa na shughuli zake za kibiashara, na jeshi lake la wanamaji, ambapo ilikuwa na matokeo ya ukubwa wa ukoloni wake.

Ukoloni wa Biashara Huru

Wakati wa kipindi hiki “Ukoloni wa Biashara Huru” (1830-1880), inasemekana kuwa Uingereza ilijenga nguzo ya uhusiano wa kibepari ambayo baadaye ilikuja kuwapa uwezo wa kuwa na maeneo mengi.

Mbali na India, ukoloni wa Uingereza Misri na Sudan, unafanana.

Ukweli ni kuwa, Uingereza, ambao walifanikiwa kuchukuwa udhibiti wa Sudan na kuharibu Taifa la Mahdi mwishoni mwa 1898, na kupata eneo jipya la himaya ya ukoloni wao kwa usalama wa Misri na kufaidika na utajiri wa Sudan.

Mgawanyiko wa Kaskazini na Kusini

Mgawanyiko wa kaskazini na kusini ambao ukoloni wa Uingereza ulianzisha nchini Sudan, ulikuwa tofauti na Misri Egypt, ilikuwa maamuzi ya kiutawala.

Waislamu Waarabu wakiwa upande wa kaskazini na makabila ya Kiafrika ambayo hayakuwa na dini upande wa kusini Sudan ilikuwa nchi ambayo makabila zaidi ya mia mbili yalikuwa yanaishi pamoja, huku lugha ziadi ya mia moja zikizungumzwa.

Hata hivyo, tofauti na Misri, mfumo mgumu wa Sudan, ukiwa na makabila mbali mbali na makundi kadhaa ya kidini, ulichelewesha utawala wa Uingereza katika maeneo haya kwa miaka mengi.