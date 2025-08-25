Zaidi ya wakimbizi 500 wa Rwanda walirejea nchini Jumatatu kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo, mamlaka ilisema.
Baadhi ya watu 533 waliorejea nchini humo, wengi wao wakiwa wanawake na watoto, walisafirishwa hadi kituo cha usafiri katika wilaya ya Rusizi magharibi mwa Rwanda kabla ya kuunganishwa tena katika jamii, Wizara ya Usimamizi wa Dharura ilisema katika taarifa yake kupitia mtandao wa kijamii wa X.
Hili ni kundi la kwanza la wakimbizi kurejeshwa makwao chini ya makubaliano yaliyotiwa saini mwezi uliopita kati ya Rwanda, Congo, na Shirika la Umoja wa Mataifa la Kuhudumia Wakimbizi (UNHCR) kuheshimu haki ya wakimbizi ya kurejeshwa kwa hiari katika nchi zao za asili.
Watu waliorejea nchini humo wamekuwa wakiishi katika kambi ya muda huko Goma, mashariki mwa Congo, ambayo kwa sasa inadhibitiwa na waasi wa M23.
Kupitia ukurasa wa mtandao wa kijamii wa X, Waziri wa Mambo ya Nje wa Rwanda Olivier Nduhungirehe alisema: "Licha ya kelele zinazotolewa na baadhi ya waharibifu wa nchi za Magharibi, ni vyema kutambua kwamba wakimbizi wa Rwanda, ambao wengi wao walikuwa wakishikiliwa mateka na kikosi cha mauaji ya kimbari cha FDLR mashariki mwa DRC, wanaendelea kurejea nyumbani."
Mwezi uliopita, Rwanda na Congo ziliafikiana kuwezesha kurejea kwa usalama na kwa hiari kwa wakimbizi kwa kuzingatia juhudi za hivi karibuni za kidiplomasia, hususan makubaliano ya amani yaliyosimamiwa na Washington kati ya Kinshasa na Kigali, pamoja na azimio lililotiwa saini Julai 19 huko Doha kati ya serikali ya Congo na waasi wa M23.