Zaidi ya wakimbizi 500 wa Rwanda walirejea nchini Jumatatu kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo, mamlaka ilisema.

Baadhi ya watu 533 waliorejea nchini humo, wengi wao wakiwa wanawake na watoto, walisafirishwa hadi kituo cha usafiri katika wilaya ya Rusizi magharibi mwa Rwanda kabla ya kuunganishwa tena katika jamii, Wizara ya Usimamizi wa Dharura ilisema katika taarifa yake kupitia mtandao wa kijamii wa X.

Hili ni kundi la kwanza la wakimbizi kurejeshwa makwao chini ya makubaliano yaliyotiwa saini mwezi uliopita kati ya Rwanda, Congo, na Shirika la Umoja wa Mataifa la Kuhudumia Wakimbizi (UNHCR) kuheshimu haki ya wakimbizi ya kurejeshwa kwa hiari katika nchi zao za asili.