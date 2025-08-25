Maelfu ya waandamanaji huko Dakar na Nairobi walionyesha mshikamano na Wapalestina siku chache tu baada ya Umoja wa Mataifa kutangaza rasmi kwamba zaidi ya nusu milioni ya watu huko Gaza, wengi wao wakiwa watoto, wamekwama katika njaa na wanakabiliwa na ukosefu mkubwa wa chakula kutokana na vita vinavyoendelea vya Israel dhidi ya eneo la Wapalestina.

Huko Senegal, mamia ya waandamanaji—ikiwa ni pamoja na wabunge, mashirika ya kiraia, na wanaharakati wa haki za binadamu—walitembea kwa amani kupitia mji mkuu siku ya Jumapili, wakipaza sauti wakisema “Hapana kwa mauaji ya kimbari” na “Piga marufuku Israel.”

"Kwa kuwa, mbele ya jamii ya kimataifa, Israel inafanya kile inachofanya, kupora ardhi, na kimsingi kufanya mauaji ya kimbari, tutakuwa na uhalali gani wakati wengine, kwa mfano, magaidi au nchi nyingine, wakijiruhusu kufanya jambo hilo hilo?" alisema mwandamanaji mmoja huko Dakar, Sinna Gaye, kwa shirika la habari la Reuters.

Wanaharakati walihimiza viongozi wa dunia kuchukua hatua, wakisema, “Ni wakati wa hali hii kukoma. Mashirika ya kimataifa lazima yapate fursa ya kuingia katika maeneo ya Wapalestina, na mazungumzo yanapaswa kupelekea suluhisho la mataifa mawili, ambalo bado ni matokeo ya azimio la Umoja wa Mataifa la mwaka 1945.”

‘Kata mahusiano na Israel’

Waandamanaji walitoa wito kwa Senegal kukata rasmi mahusiano ya kidiplomasia na Israel. "Tunatarajia kwamba katika ngazi ya kitaifa, serikali ya Senegal itavunja mahusiano ya kidiplomasia na Israel. Tunataka pia maoni ya kimataifa, kuanzia na nchi za Kiarabu, kuungana dhidi ya Israel, ili Wapalestina waweze kuwa huru, kurejesha ardhi yao na vita vikome. Nchi za Magharibi pia lazima ziheshimu hati za Umoja wa Mataifa, na kuwarudishia Wapalestina haki zao," alisema mmoja wa waandamanaji.

Huko Nairobi, Kenya, kundi jingine la mamia ya waandamanaji lilionyesha mshikamano na Wapalestina. Waendesha baiskeli na magari walipunga bendera za Palestina na kupaza sauti wakisema “Uhuru, uhuru kwa Palestina.”