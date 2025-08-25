AFRIKA
1 dk kusoma
Burkina Faso, Mali haijawakilishwa katika mazungumzo ya ulinzi wa Afrika nchini Nigeria
Burkina Faso na Mali hazikutuma wawakilishi katika mkutano wa kijeshi wa bara hilo ulioandaliwa na Nigeria siku ya Jumatatu huku kukiwa na hali ya wasiwasi kati ya nchi hizo mbili za Sahel na majirani zao.
Burkina Faso, Mali haijawakilishwa katika mazungumzo ya ulinzi wa Afrika nchini Nigeria
Mkuu wa jeshi la Nigeria Christopher Musa anaongoza mazungumzo ya ulinzi wa kikanda yaliyofanyika katika mji mkuu wa nchi hiyo Abuja. / / Reuters
25 Agosti 2025

Pamoja na Niger - pia iliyoko chini ya utawala wa kijeshi - Mali na Burkina Faso zilijiondoa kutoka kambi ya kikanda ya ECOWAS mnamo Januari 2025, baada ya kuunda Muungano wao wa Mataifa ya Sahel (AES) ili kukabiliana na uasi wa muda mrefu.

Niger, ikiwakilishwa na mjumbe wa ulinzi katika ubalozi huo Kanali Meja Soumana Kalkoye, ilikuwa nchi pekee ya AES katika mazungumzo ya wakuu wa ulinzi wa Afrika, yaliyoandaliwa katika mji mkuu wa Nigeria Abuja.

Ukiidhinishwa na mamlaka ya Nigeria kama mkutano wa kwanza wa ngazi ya juu wa Pan-Afrika kuandaliwa katika bara hilo, mkutano huo uliwavutia maafisa wa ngazi za juu kutoka Djibouti hadi Namibia kwa "majadiliano juu ya mikakati ya pamoja" na kutafuta "suluhu za nyumbani kwa mahitaji ya ulinzi ya Afrika", kulingana na programu yake.

Changamoto za usalama 'hazitambui mipaka'

Zilizopendekezwa

Akizungumzia changamoto za kiusalama ambazo "hazitambui mipaka", Mkuu wa Wanajeshi wa Nigeria Christopher Musa alitoa wito wa "usanifu mpya wa ushirikiano wa usalama unaoongozwa na Afrika."

"Usalama wa kweli haupatikani kwa kutengwa," Musa aliwaambia maafisa waliokusanyika kwa mazungumzo hayo, ambayo yatafanyika Jumatano.

Niger na Nigeria wakati fulani zilikabiliwa na changamoto katika ushirikiano wa kijeshi katika mapambano dhidi ya Boko Haram na makundi mengine ya kigaidi.

CHANZO:AFP
Soma zaidi
Ethiopia yawania kuandaa mkutano wa Umoja wa Mataifa kuhusu tabianchi 2027
Mwanamfalme wa Qatar ataka kuwekeza dola bilioni 21 DRC,serikali ya nchi hiyo imesema
DR Congo yashtumu waasi wa M23 kwa kukiuka haki za binadamu, kulazimisha watu kujiunga nao
Luhaga Mpina: Sirudi CCM ng’o
Uturuki kuzidi uwezo wa meli ya kivita ya Ufaransa 'Charles de Gaulle' - ripoti
Uturuki yatuma msaada wa kibinadamu Afghanistan kufuatia tetemeko la ardhi
Ripoti: Ofisi ya Rais Ruto yatumia zaidi ya dola elfu 15 kwa huduma za uchapishaji kwa siku
Wito wa msaada watolewa baada ya maporomoko ya ardhi kuangamiza kijiji cha Sudan, na kuua watu 1,000
Fidan wa Uturuki inajadili kutambuliwa kwa Palestina, msaada wa Gaza na wenzake wa Oman na Saudi
Shirika la ndege la Uturuki larejelea safari zake kuelekea Misrata nchini Libya baada ya miaka 10
Misheni za kulinda amani za Sudan Kusini, DRC ziko hatarini kutokana na kupunguzwa kwa ufadhili: UN
Umoja wa Mataifa waonya kuhusu hali mbaya Gaza huku kukiwa na vikwazo vya Israel kwa misaada
Mapigano kaskazini mashariki mwa Sudan Kusini yasababisha vifo vya watu wasiopungua 20
Waziri wa Mambo ya Nje Misri aomba mabadiliko Baraza la Usalama, akemea 'undumakuwili' wa Magharibi
Jumuiya ya Nchi za Kiarabu yaifutia Somalia deni la miaka 38
Kionjo cha TRT Global. Tupe mrejesho wako.
Contact us