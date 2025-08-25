Pamoja na Niger - pia iliyoko chini ya utawala wa kijeshi - Mali na Burkina Faso zilijiondoa kutoka kambi ya kikanda ya ECOWAS mnamo Januari 2025, baada ya kuunda Muungano wao wa Mataifa ya Sahel (AES) ili kukabiliana na uasi wa muda mrefu.

Niger, ikiwakilishwa na mjumbe wa ulinzi katika ubalozi huo Kanali Meja Soumana Kalkoye, ilikuwa nchi pekee ya AES katika mazungumzo ya wakuu wa ulinzi wa Afrika, yaliyoandaliwa katika mji mkuu wa Nigeria Abuja.

Ukiidhinishwa na mamlaka ya Nigeria kama mkutano wa kwanza wa ngazi ya juu wa Pan-Afrika kuandaliwa katika bara hilo, mkutano huo uliwavutia maafisa wa ngazi za juu kutoka Djibouti hadi Namibia kwa "majadiliano juu ya mikakati ya pamoja" na kutafuta "suluhu za nyumbani kwa mahitaji ya ulinzi ya Afrika", kulingana na programu yake.

Changamoto za usalama 'hazitambui mipaka'