Njaa na magonjwa vinaenea nchini Sudan iliyokumbwa na vita, huku njaa ikiwa tayari imeathiri maeneo kadhaa, watu milioni 25 wakikabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula, na karibu visa 100,000 vya kipindupindu vikiripotiwa tangu Julai mwaka jana, Shirika la Afya Duniani (WHO) lilisema Ijumaa.

Mgogoro wa Sudan kati ya jeshi na Kikosi cha Msaada wa Haraka (RSF) umewafukuza mamilioni ya watu makwao na kugawanya nchi katika maeneo yanayodhibitiwa na pande hasimu, huku RSF ikiwa bado imejikita sana magharibi mwa Sudan, na kupunguzwa kwa ufadhili kukizuia misaada ya kibinadamu.

"Vurugu zisizoisha zimeisukuma mifumo ya afya ya Sudan ukingoni, na kuongeza mgogoro unaosababishwa na njaa, magonjwa, na kukata tamaa," alisema Afisa Mwandamizi wa Dharura wa WHO, Ilham Nour, katika taarifa.

"Kuzidishwa kwa mzigo wa magonjwa kunatokana na njaa," aliongeza, akisema kuwa takriban watoto 770,000 walio chini ya umri wa miaka 5 wanatarajiwa kuathirika na utapiamlo mkali mwaka huu.