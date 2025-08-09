AFRIKA
Njaa na magonjwa yanaenea nchini Sudan - shirika la Umoja wa Mataifa
Shirika la Afya Duniani limesema kuwa maisha mengi zaidi yako katika hatari bila ya hatua za dharura, ikijumuisha kuimarisha upatikanaji wa matibabu.
Vita vya Sudan vilianza Aprili 2023. Reuters / Reuters
9 Agosti 2025

Njaa na magonjwa vinaenea nchini Sudan iliyokumbwa na vita, huku njaa ikiwa tayari imeathiri maeneo kadhaa, watu milioni 25 wakikabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula, na karibu visa 100,000 vya kipindupindu vikiripotiwa tangu Julai mwaka jana, Shirika la Afya Duniani (WHO) lilisema Ijumaa.

Mgogoro wa Sudan kati ya jeshi na Kikosi cha Msaada wa Haraka (RSF) umewafukuza mamilioni ya watu makwao na kugawanya nchi katika maeneo yanayodhibitiwa na pande hasimu, huku RSF ikiwa bado imejikita sana magharibi mwa Sudan, na kupunguzwa kwa ufadhili kukizuia misaada ya kibinadamu.

"Vurugu zisizoisha zimeisukuma mifumo ya afya ya Sudan ukingoni, na kuongeza mgogoro unaosababishwa na njaa, magonjwa, na kukata tamaa," alisema Afisa Mwandamizi wa Dharura wa WHO, Ilham Nour, katika taarifa.

"Kuzidishwa kwa mzigo wa magonjwa kunatokana na njaa," aliongeza, akisema kuwa takriban watoto 770,000 walio chini ya umri wa miaka 5 wanatarajiwa kuathirika na utapiamlo mkali mwaka huu.

Zilizopendekezwa

Kipindupindu pia kimeathiri kambi ya wakimbizi wa Darfur katika eneo la mashariki mwa Chad, Shirika la Umoja wa Mataifa la Wakimbizi (UNHCR) lilisema Ijumaa.

Mlipuko katika makazi ya wakimbizi ya Dougui umepelekea visa 264 na vifo 12 hadi sasa, alisema Patrice Ahouansou, mratibu wa hali ya UNHCR katika eneo hilo, na kusababisha shirika hilo kusitisha kuhamisha wakimbizi kutoka mpakani na Sudan ili kuzuia visa vipya.

"Bila hatua za haraka, ikiwa ni pamoja na kuboresha upatikanaji wa matibabu, maji safi, usafi wa mazingira, na usafi wa mwili, na muhimu zaidi, kuhamisha wakimbizi kutoka mpakani, maisha ya watu wengi zaidi yako hatarini," Ahouansou aliiambia mkutano wa waandishi wa habari huko Geneva.

CHANZO:Reuters
