Waasi wameua angalau watu 80 mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo (DRC) katika wiki za hivi karibuni, mamlaka za Congo zimesema, licha ya mchakato wa amani unaoongozwa na Qatar unaolenga kumaliza mzozo huo.

Jeshi lilisema katika taarifa mwishoni mwa Ijumaa kwamba linashutumu vikali "mauaji ya halaiki ya raia yaliyofanywa na muungano wa RDF/M23-AFC" huko South Kivu, yakiwemo ya watu 80 mnamo Agosti 4 katika kijiji cha Nyaborongo, na ya raia sita, wakiwemo watoto wawili, mnamo Julai 24 katika kijiji cha Lumbishi.

"Mbali na uhalifu huu wa kupindukia, M23/AFC inajihusisha na kuwalazimisha vijana, wakiwemo watoto, kujiunga na shirika lao haramu," taarifa hiyo ilisema.

Ghasia zinazoendelea zinaweza kuhatarisha juhudi zinazoongozwa na Qatar za kuhakikisha Kongo na waasi wanasaini makubaliano ya kudumu ya amani kufikia lengo la Agosti 18. Mojawapo ya masharti ya makubaliano hayo ni ulinzi wa raia na kurejea salama kwa mamilioni ya watu waliokimbia makazi yao kutokana na mzozo.

Hakukuwa na maoni ya haraka kutoka kwa kundi la waasi la M23.

Kuwalenga vijiji

Mapema mwezi huu, mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa alisema kwamba M23 waliua watu 319 mwezi uliopita katika sehemu nyingine ya eneo hilo, akielezea idadi hiyo kuwa mojawapo ya kubwa zaidi iliyorekodiwa katika mashambulizi kama hayo tangu waasi wa M23 walipoibuka tena mwaka 2022.