Waasi wameua angalau watu 80 mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo (DRC) katika wiki za hivi karibuni, mamlaka za Congo zimesema, licha ya mchakato wa amani unaoongozwa na Qatar unaolenga kumaliza mzozo huo.
Jeshi lilisema katika taarifa mwishoni mwa Ijumaa kwamba linashutumu vikali "mauaji ya halaiki ya raia yaliyofanywa na muungano wa RDF/M23-AFC" huko South Kivu, yakiwemo ya watu 80 mnamo Agosti 4 katika kijiji cha Nyaborongo, na ya raia sita, wakiwemo watoto wawili, mnamo Julai 24 katika kijiji cha Lumbishi.
"Mbali na uhalifu huu wa kupindukia, M23/AFC inajihusisha na kuwalazimisha vijana, wakiwemo watoto, kujiunga na shirika lao haramu," taarifa hiyo ilisema.
Ghasia zinazoendelea zinaweza kuhatarisha juhudi zinazoongozwa na Qatar za kuhakikisha Kongo na waasi wanasaini makubaliano ya kudumu ya amani kufikia lengo la Agosti 18. Mojawapo ya masharti ya makubaliano hayo ni ulinzi wa raia na kurejea salama kwa mamilioni ya watu waliokimbia makazi yao kutokana na mzozo.
Hakukuwa na maoni ya haraka kutoka kwa kundi la waasi la M23.
Kuwalenga vijiji
Mapema mwezi huu, mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa alisema kwamba M23 waliua watu 319 mwezi uliopita katika sehemu nyingine ya eneo hilo, akielezea idadi hiyo kuwa mojawapo ya kubwa zaidi iliyorekodiwa katika mashambulizi kama hayo tangu waasi wa M23 walipoibuka tena mwaka 2022.
Akinukuu simulizi za mashuhuda, mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Volker Türk alisema katika taarifa kwamba waasi walilenga vijiji vinne katika eneo la Rutshuru, jimbo la North Kivu, kati ya Julai 9 na Julai 21.
M23 walikanusha madai hayo na kuita taarifa ya Umoja wa Mataifa "isiyothibitishwa na yenye nia ya kisiasa."
"Madai haya ni udanganyifu wa wazi wa ukweli, ukiukaji wa kanuni za msingi za kutokuwa na upendeleo, na shambulio kubwa dhidi ya uaminifu wa taasisi za Umoja wa Mataifa," alisema Lawrence Kanyuka, msemaji wa Muungano wa Mto Congo, shirika mwavuli linalojumuisha M23.
"Tunatoa wito wa kufunguliwa kwa uchunguzi huru na tunatumaini kwamba mashirika yaliyotoa ripoti hii yanaweza kushiriki katika uchunguzi huo."
Tamko la kanuni
Kundi la waasi la M23 mapema mwaka huu liliteka miji miwili muhimu mashariki mwa Kongo katika ongezeko kubwa la mzozo. Congo kwa muda mrefu imekumbwa na mizozo ya umwagaji damu katika eneo lake lenye utajiri wa madini, huku zaidi ya makundi 100 ya silaha yakiwa hai.
Pande hizo mbili mnamo Julai 19 zilisaini tamko la kanuni nchini Qatar kumaliza mapigano na kujitolea kwa makubaliano ya kina ya amani ambayo yatajumuisha kurejesha mamlaka ya serikali katika miji muhimu ya mashariki inayodhibitiwa na waasi.